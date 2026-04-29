Пентагон објавио колико је до сада коштао рат у Ирану

Рат у Ирану до сада је коштао Америку 25 милијарди долара, изјавила је финансијски контролор у Пентагону Џулс Херст.
Херстова је пред Одбором за оружане снаге Представничког дома рекла да је већина тог новца потрошена на муницију.
САД су покренуле војну интервенцију против Ирана 28. фебруара, а двије стране тренутно одржавају крхки прекид ватре.
Цијене нафте на свјетским тржиштима нагло су скочиле након вијести да Сједињене Америчке Државе припремају терен за „дуготрајну“ блокаду Ирана. Како јавља Би-би-си, цијена сирове нафте типа Брент у сриједу се попела на око 115 долара по барелу, што је значајан скок у односу на уторак, када је трговање завршено на нешто више од 110 долара.
Овај потрес на тржишту директна је посљедица писања Wall Street Journala, према којем је амерички предсједник Доналд Трамп наложио својим сарадницима да припреме планове за проширење тренутне блокаде иранских лука. Циљ је јасан – максимално притиснути иранску економију док Техеран не попусти.
Напетост је додатно подгријала Трампова активност на друштвеним мрежама. Уз објаву на својој платформи Truth Social, гдје је позвао Иран да се „што прије опамети“ и потпише споразум након вишедневног застоја у преговорима, Трамп је подијелио и фотографију на којој позира с јуришном пушком у рукама.
Та објава, о којој смо раније извијестили, у дипломатским круговима тумачи се као симболична потврда стратегије „максималног притиска“. Трамп је поручио како се Иран „никако да се сабере“, док његови потези на терену сугеришу да САД неће презати од драстичних мјера како би присилиле Техеран на сарадњу.
