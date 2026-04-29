Пентагон објавио колико је до сада коштао рат у Ирану

АТВ
29.04.2026 17:36

Фото: Tanjug/AP

Рат у Ирану до сада је коштао Америку 25 милијарди долара, изјавила је финансијски контролор у Пентагону Џулс Херст.

Херстова је пред Одбором за оружане снаге Представничког дома рекла да је већина тог новца потрошена на муницију.

САД су покренуле војну интервенцију против Ирана 28. фебруара, а двије стране тренутно одржавају крхки прекид ватре.

Цијене нафте експлодирале након Трампове АИ слике и објаве плана за Хормуз

Цијене нафте на свјетским тржиштима нагло су скочиле након вијести да Сједињене Америчке Државе припремају терен за „дуготрајну“ блокаду Ирана. Како јавља Би-би-си, цијена сирове нафте типа Брент у сриједу се попела на око 115 долара по барелу, што је значајан скок у односу на уторак, када је трговање завршено на нешто више од 110 долара.

Овај потрес на тржишту директна је посљедица писања Wall Street Journala, према којем је амерички предсједник Доналд Трамп наложио својим сарадницима да припреме планове за проширење тренутне блокаде иранских лука. Циљ је јасан – максимално притиснути иранску економију док Техеран не попусти.

Трамп уз слику с јуришном пушком: „Опаметите се“

Напетост је додатно подгријала Трампова активност на друштвеним мрежама. Уз објаву на својој платформи Truth Social, гдје је позвао Иран да се „што прије опамети“ и потпише споразум након вишедневног застоја у преговорима, Трамп је подијелио и фотографију на којој позира с јуришном пушком у рукама.

Објава Доналда Трампа
Та објава, о којој смо раније извијестили, у дипломатским круговима тумачи се као симболична потврда стратегије „максималног притиска“. Трамп је поручио како се Иран „никако да се сабере“, док његови потези на терену сугеришу да САД неће презати од драстичних мјера како би присилиле Техеран на сарадњу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

Иранци планирају "практичну војну акцију без преседана"?

Свијет

Иранци планирају "практичну војну акцију без преседана"?

2 ч

0
Агенти америчке Тајне службе окружују предсједника Доналда Трампа, трећег с лева, док га своде са бине након пуцњаве испред балске сале током вечере дописника Бијеле куће, у суботу, 25. априла 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

ФБИ није утврио ко је пуцао на агента Тајне службе

4 ч

0
Председник Доналд Трамп слуша током догађаја о приступачности здравствене заштите у Овалном кабинету Беле куће, у четвртак, 23. априла 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Медији: Трамп наложио дуготрајну блокаду Ирана

9 ч

1
Пасош и фотоапарат стоје на карти свијета.

Свијет

Америка ће штампати ограничен број пасоша са Трамповим ликом

10 ч

0

Више из рубрике

Цијене нафте експлодирале након Трампове АИ слике и објаве плана за Хормуз

Свијет

Цијене нафте експлодирале након Трампове АИ слике и објаве плана за Хормуз

1 ч

0
Марија Захарова

Свијет

Захарова о рјешењу за Украјину: ЕУ није дио преговора

1 ч

0
Иранци планирају "практичну војну акцију без преседана"?

Свијет

Иранци планирају "практичну војну акцију без преседана"?

2 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Свијет

Ухапшена особа која је прогутала више од килограма дроге

3 ч

0

