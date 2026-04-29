Ухапшена особа која је прогутала више од килограма дроге

Полиција у Бриселу ухапсила је особу која је прогутала чак 70 капсула дроге, покушавајући на тај начин да прокријумчари више од једног килограма наркотика.
На прузи Брисел-Миди, жељезничка полиција је пресрела такозвану "мулу за дрогу", особу која гута или ректално убацује капсуле или балоне који садрже дрогу како би их неоткривено транспортовала, објавио је данас "Бриселс тајмс".
Како је наведено, осумњичени је у организму имао најмање 70 капсула, што је укупно износило 1,240 килограма дроге.
Контролна операција изведена је као дио шире полицијске акције, такозване операције Етоал, која је трајала недјељу дана.
У сарадњи са колегама из Холандије, Луксембурга и Француске, белгијски службеници федералне полиције, жељезничке полиције и царине, између осталих, спроводили су циљане провјере дроге.
Полиција је провјерила укупно 2.294 особе, 2.860 аутомобила и 104 воза, што је резултирало тиме да су код 204 особе пронађени наркотици, а код 42 возача утврђено је да возе под утицајем дрога.
Полиција је ухапсила 45 осумњичених и заплијенила 31 аутомобил и 21 комад оружја.
Током провјера пронађено је више килограма марихуане, кокаина и других наркотика.
