Свети Стефан и Вила Милочер отварају врата у овој сезони

Аутор:

АТВ
29.04.2026 14:24

Коментари:

0
Фото: Mikhail Nilov/Pexels

Свети Стефан и званично поново отвара врата за предстојећу љетњу сезону, саопштено је из компаније Аман која управља овим туристичким комплексом.

Вила Милочер биће отворена током цијеле године, дочекујући госте од 22. маја, док ће Аман Свети Стефан отворити своја врата за љетњу сезону од 1. јула.

Обје понуде сада су доступне за резервације.

Аман Свети Стефан враћа се у једно од историјски најбогатијих приморских окружења у Црној Гори.

Некада утврђено село из 15. вијека, приватно острвце Свети Стефан повезано је с копном уским превлаком, гдје пажљиво обновљене камене кућице данас чине срце ризорта, навели су из Амана.

Како су казали, са погледом на залив и ружичасте пјешчане обале, Вила Милочер употпуњује острво интимном колекцијом апартмана смјештених у некадашњој краљевској резиденцији.

Заједно, чине Аман Свети Стефан - дестинацију обликовану историјом, приватношћу и трајном љепотом црногорске обале Јадрана, поручују из Амана.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

