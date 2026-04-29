Наручио убиство сестре Славице да би се домогао милиона

Аутор:

АТВ
29.04.2026 07:25

Фото: Tanjug/Hina/Siniša Kalajdžija

Прије тачно 20 година, Задар и цијела Хрватска остали су нијеми пред злочином који је починио Шиме Меданић.

Због имовине вриједне милион евра, ангажовао је плаћене убице да ликвидирају његову сестру Славицу, док је он из затвора плео мрежу смрти.

На Бадњи дан 2006. године, у свом стану на задарској Пунтамици, са три хица у главу ликвидирана је 56-годишња Славица Меданић. Њено тијело пронађено је тек три дана касније, а истрага је открила застрашујућу истину - мозак операције био је њен рођени брат.

Ликвидација за 40.000 евра

Шиме Меданић, који је у то вријеме већ служио казну за подстицање на убиство хрватског министра туризма, паклени план је сковао у затворској ћелији. Са цимером Николом Грбићем договорио је сестрину смрт за награду од 40.000 евра. Мотив је био искључиво новац. Славица је након продаје ресторана располагала имовином вриједном више од милион евра, коју је Шиме желио само за себе.

Плаћене убице, Перица Мајсторовић и Никола Грбић, упали су у Славичин дом, положили је на тросјед, главу јој обмотали ћебетом како би пригушили пуцње и испалили три хица у главу. Шокантно је да су убице, по налогу брата, Славичин стан надзирали готово двије године прије него што су повукли обарач.

Крокодилске сузе на острву Ижу

Након што је ликвидација извршена, Шиме Меданић је пуштен на условну слободу. Појавио се на сестриној сахрани на острву Ижу, гдје је пред породицом и пријатељима лио сузе и глумио ожалошћеног брата, иако је знао сваки детаљ њеног стравичног краја.

Судбина извршилаца и „правне битке“ из Лепоглаве

Правда је на крају стигла све актере, мада на различите начине:

Шиме Меданић и Перица Мајсторовић осуђени су на максималне казне од по 40 година затвора.

Никола Грбић је убијен неколико мјесеци касније код Пуле (сумњало се да га је Шиме елиминисао као свједока).

Перица Мајсторовић се објесио у затворској ћелији 2010. године.

Чак ни максимална казна није зауставила Шиму. Из казнионице у Лепоглави он и даље води бизарне правне битке, покушавајући да се домогне имовине убијене сестре и тужећи кључне свједоке који су га смјестили иза решетака, преноси Курир.

