Америка ће штампати ограничен број пасоша са Трамповим ликом

29.04.2026 07:20

Пасош и фотоапарат стоје на карти свијета.
Сједињене Америчке Државе одштампаће, поводом 250. годишњице државности у јулу, ограничен број специјално дизајнираних пасоша на којима ће бити лик америчког предсједника Доналда Трампа, саопштено је из Стејт департмента.

Портпарол Стејт департмента Томи Пигот рекао је да "Фокс њуз" да ће пасоши, са прилагођеним умјетничким дјелима и побољшаним сликама, садржати "исте безбједносне карактеристике које амерички пасош чине најбезбједнијим документом на свијету".

Корица посебног издања америчких пасоша је мало измијењена, ријечи "Сједињене Америчке Државе" су увећане и постављене на врх пасоша, изнад грба.

На задњој корици ће бити америчка застава са бројем "250", који се налази у центру између 13 звијезда, које су се налазиле на верзији заставе из 1777. године.

Званичник Стејт департмента је рекао да ће нови дизајни бити доступни "сваком америчком држављанину" који поднесе захтјев за пасош.

