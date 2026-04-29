Америка ће штампати ограничен број пасоша са Трамповим ликом

Сједињене Америчке Државе одштампаће, поводом 250. годишњице државности у јулу, ограничен број специјално дизајнираних пасоша на којима ће бити лик америчког предсједника Доналда Трампа, саопштено је из Стејт департмента.
Портпарол Стејт департмента Томи Пигот рекао је да "Фокс њуз" да ће пасоши, са прилагођеним умјетничким дјелима и побољшаним сликама, садржати "исте безбједносне карактеристике које амерички пасош чине најбезбједнијим документом на свијету".
Свијет
Руско Министарство одбране открило детаље овогодишње Параде побједе
Корица посебног издања америчких пасоша је мало измијењена, ријечи "Сједињене Америчке Државе" су увећане и постављене на врх пасоша, изнад грба.
На задњој корици ће бити америчка застава са бројем "250", који се налази у центру између 13 звијезда, које су се налазиле на верзији заставе из 1777. године.
Свијет
Трудницу убио моторном пилом: Стигла га заслужена казна
Званичник Стејт департмента је рекао да ће нови дизајни бити доступни "сваком америчком држављанину" који поднесе захтјев за пасош.
🚨 NEW: The State Department says it is releasing a limited edition passport featuring President Trump to celebrate America’s 250th anniversary of independence pic.twitter.com/Vx4xaEkjto— Politics US (@PolitlcsUS) April 28, 2026
