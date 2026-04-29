Руско Министарство одбране открило детаље овогодишње Параде побједе

29.04.2026 07:16

На Црвеном тргу у Москви 9. маја ће се одржати војна парада поводом 81. годишњице побједе у Другом свјетском рату, на којој ће у саставу пјешадијске колоне учествовати војници виших војних образовних установа свих видова и родова Оружаних снага Русије, саопштило је данас руско Министарство одбране.

Неће учествовати конвој војне технике

Како је саопштено, на паради неће учествовати конвој војне технике, а због тренутне оперативне ситуације, на војној паради ове године неће бити студенти војних школа "Суворов" и "Нахимов" и кадетских корпуса, преноси Спутњик.

На паради ће бити представљен рад војника свих родова и видова Оружаних снага Русије који обављају задатке у зони специјалне војне операције у Украјини, као и оних на борбеном дежурству, укључујући и у саставу командних мјеста Стратешких ракетних снага, Ваздушно-космичких снага и на бродовима Ратне морнарице, наводи се у саопштењу.

Министарство је напоменуло да ће у оквиру ваздушног дијела параде изнад Црвеног трга прелетјети авиони руских акробатских група, а на крају параде јуришни авиони Су-25 обојиће московско небо бојама руске заставе.

9- мај - свјетски дан

У Русији се сваке године 9. маја, поводом Дана побједе над фашизмом у Другом свјетском рату, одржавају Параде побједе у више градова, а централна је на Црвеном тргу у Москви.

Совјетски Савез је изгубио 27 милиона људи у Другом свјетском рату, укључујући и милионе у Украјини, али је на крају потиснуо нацистичке снаге назад у Берлин, гдје је Адолф Хитлер извршио самоубиство, а црвена совјетска застава побједе подигнута је изнад Рајхстага 1945. године.

За Русе, али и за многе народе бившег Совјетског Савеза, 9. мај је најсветији датум у календару.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

