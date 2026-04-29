Плануле цијене: Килограм телетине луксуз за просјечног грађанина

Цијене телетине у Републици Српској достигле су историјски максимум и приближиле се граници од 50 марака по килограму, док истовремено понуда на тржишту никада није била оскуднија.
Због пада домаће производње и све већег ослањања на увоз, месо постаје луксуз који све мањи број грађана може себи да приушти.
Стојан Маринковић, предсједник Савеза удружења пољопривредних произвођача Републике Српске, истиче за "Независне новине" да се на овај проблем упозорава већ двије деценије, али да конкретне реакције надлежних институција изостају.
"Прекомјеран и неконтролисан увоз довео је до пада интересовања за узгој домаће стоке, а самим тим и до смањења сточног фонда", казао је Маринковић.
Како појашњава, посебно је изражен проблем када је ријеч о телетини, јер се у домаћим месницама и маркетима углавном налази месо из увоза.
"Цијене диктирају земље извознице и зато су овако високе. Пошто наши купци немају алтернативу да купе домаће теле, принуђени су да плате цијену која им се понуди у месницама", навео је Маринковић.
Заштита домаће производње остала на апелу
Он наглашава да се годинама апелује на потребу заштите домаће производње, посебно у секторима у којима постоје реални капацитети за значајнију производњу.
"Закон понуде и потражње је неумољив. Ако немате домаћи производ, зависите од увоза и ту губите контролу над цијенама. Бојим се да ће ускоро само богатији имати прилику да купују месо, док ће за просјечне грађане оно постати луксуз", упозорава Маринковић, додајући да телетине на тржишту готово и нема.
Закључује да је неопходно хитно покренути озбиљне и системске мјере за јачање домаће производње и заштиту домаћих произвођача, уколико се жели зауставити даља пропаст сектора сточарства.
Власник ланца бањалучких месница "Код Лазе" Лазо Шешић наглашава да је ситуација на терену изузетно тешка и неизвјесна.
"Цијена живе ваге телетине креће се од 15 до 16 марака, а када се дода ПДВ, долазимо до скоро 19 КМ. Међутим, већи проблем од саме цијене јесте то што робе једноставно нема. Фармери све чешће одустају од узгоја јер им се производња не исплати", рекао је Шешић.
Глобални фактори
Додаје да на тржиште додатно утичу и глобални фактори, попут геополитичких криза и раста цијена енергената.
"Сукоби на Блиском истоку, као и поскупљење горива, утичу на све сегменте производње и транспорта, па се то неминовно прелива и на крајње цијене меса", појаснио је Шешић.
За разлику од телетине, ситуација са јунетином је нешто стабилнија појашњава Шешић, те истиче да цијена живе ваге износи око 7,80 КМ, односно око 9,10 КМ са ПДВ-ом, а понуда је знатно боља, па на тржишту нема несташице ове врсте меса.
Ипак, када је ријеч о телетини, стање је знатно неповољније за потрошаче.
У бањалучким месницама цијене се разликују и крећу се од 27 до чак 47 марака по килограму, у зависности од квалитета и дијела меса.
"Телећи бут достиже највишу цијену и износи 47 КМ по килограму, плећка је око 42 КМ, док телетина са кости кошта 35 КМ по килограму", наводе из једне бањалучке меснице.
Међутим, у другој месници ситуација је нешто другачија, па килограм телетине без кости кошта око 32 марке, док је телетина са кости 27 КМ, пишу Независне.
