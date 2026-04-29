Logo
Large banner

Плануле цијене: Килограм телетине луксуз за просјечног грађанина

Аутор:

АТВ
29.04.2026 08:22

Коментари:

1
Фото: Pixabay

Цијене телетине у Републици Српској достигле су историјски максимум и приближиле се граници од 50 марака по килограму, док истовремено понуда на тржишту никада није била оскуднија.

Због пада домаће производње и све већег ослањања на увоз, месо постаје луксуз који све мањи број грађана може себи да приушти.

Стојан Маринковић, предсједник Савеза удружења пољопривредних произвођача Републике Српске, истиче за "Независне новине" да се на овај проблем упозорава већ двије деценије, али да конкретне реакције надлежних институција изостају.

Прекомјеран и неконтролисан увоз

"Прекомјеран и неконтролисан увоз довео је до пада интересовања за узгој домаће стоке, а самим тим и до смањења сточног фонда", казао је Маринковић.

Како појашњава, посебно је изражен проблем када је ријеч о телетини, јер се у домаћим месницама и маркетима углавном налази месо из увоза.

"Цијене диктирају земље извознице и зато су овако високе. Пошто наши купци немају алтернативу да купе домаће теле, принуђени су да плате цијену која им се понуди у месницама", навео је Маринковић.

Заштита домаће производње остала на апелу

Он наглашава да се годинама апелује на потребу заштите домаће производње, посебно у секторима у којима постоје реални капацитети за значајнију производњу.

"Закон понуде и потражње је неумољив. Ако немате домаћи производ, зависите од увоза и ту губите контролу над цијенама. Бојим се да ће ускоро само богатији имати прилику да купују месо, док ће за просјечне грађане оно постати луксуз", упозорава Маринковић, додајући да телетине на тржишту готово и нема.

Закључује да је неопходно хитно покренути озбиљне и системске мјере за јачање домаће производње и заштиту домаћих произвођача, уколико се жели зауставити даља пропаст сектора сточарства.

Тешко и неизвјесно

Власник ланца бањалучких месница "Код Лазе" Лазо Шешић наглашава да је ситуација на терену изузетно тешка и неизвјесна.

"Цијена живе ваге телетине креће се од 15 до 16 марака, а када се дода ПДВ, долазимо до скоро 19 КМ. Међутим, већи проблем од саме цијене јесте то што робе једноставно нема. Фармери све чешће одустају од узгоја јер им се производња не исплати", рекао је Шешић.

Глобални фактори

Додаје да на тржиште додатно утичу и глобални фактори, попут геополитичких криза и раста цијена енергената.

"Сукоби на Блиском истоку, као и поскупљење горива, утичу на све сегменте производње и транспорта, па се то неминовно прелива и на крајње цијене меса", појаснио је Шешић.

Цијена јунетине

За разлику од телетине, ситуација са јунетином је нешто стабилнија појашњава Шешић, те истиче да цијена живе ваге износи око 7,80 КМ, односно око 9,10 КМ са ПДВ-ом, а понуда је знатно боља, па на тржишту нема несташице ове врсте меса.

Ипак, када је ријеч о телетини, стање је знатно неповољније за потрошаче.

У бањалучким месницама цијене се разликују и крећу се од 27 до чак 47 марака по килограму, у зависности од квалитета и дијела меса.

"Телећи бут достиже највишу цијену и износи 47 КМ по килограму, плећка је око 42 КМ, док телетина са кости кошта 35 КМ по килограму", наводе из једне бањалучке меснице.

Међутим, у другој месници ситуација је нешто другачија, па килограм телетине без кости кошта око 32 марке, док је телетина са кости 27 КМ, пишу Независне.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

месо

Република Српска

Цијене

Потрошачка корпа

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Председник Доналд Трамп слуша током догађаја о приступачности здравствене заштите у Овалном кабинету Беле куће, у четвртак, 23. априла 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Медији: Трамп наложио дуготрајну блокаду Ирана

2 ч

0
Замагљен прозор, због хладног времена на ком се виде капљице кише. У позадини се види застава Републике Српске.

Друштво

Крај априла доноси захлађење: Данас нагла промјена времена

2 ч

0
Марија Захарова

Свијет

Захарова: Кијев није у позицији да диктира услове

2 ч

0
Bolnica liječenje srčani udar aparati

Здравље

Љекари објаснили: Зашто долази до срчаног застоја код људи који су у пуној снази?

2 ч

0

Више из рубрике

Жељезнице Републике Српске

Република Српска

Да ли ће бити повећане плате радницима Жељезница?

11 ч

7
Жељезнице Републике Српске, воз

Република Српска

Пријети ли гашење Жељезницама Српске?

12 ч

0
директор Пореске управе Републике Српске и предсједник Градског одбора СНСД-а Бањалука

Република Српска

Маричић за АТВ: Смањује се дуг према Пореској управи

13 ч

11
Саво Минић предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

Минић: Биће повећана основица борачког додатка

14 ч

0

  • Најновије

10

31

Шок у Мадриду: Сабаленка просула шест меч лопти

10

30

Питбул напао власницу: Морали јој ампутирати ногу, и даље је у животној опасности

10

17

Шок откриће из Чернобиља: Вукови развили отпорност на рак

10

16

Јоџир се усред скандала обратио Дари Бубамари: ''Овако сам гледао у тебе''

10

15

Битно: Родитељи и вакцине

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner