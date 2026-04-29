Захарова: Кијев није у позицији да диктира услове

Украјина мора да се врати неутралном и ненуклеарном статусу, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
"Украјина мора да се врати темељима своје државности - несврстаном, неутралном и ненуклеарном статусу", навела је Захарова.
Она је нагласила да је трајно рјешење украјинске кризе могуће само отклањањем њених суштинских узрока.
"Русија је спремна за постизање рјешења, али Кијев и Запад нису у позицији да диктирају услове", напоменула је Захарова.
Према њеним ријечима, Велика Британија и ЕУ чине све да спријече чак и наговјештај брзог рјешења сукоба у Украјини.
Захарова је додала да Русија одржава политички дијалог са Сједињеним Државама о украјинском питању, али да не гаји велика очекивања.
