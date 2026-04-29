Захарова: Кијев није у позицији да диктира услове

АТВ

АТВ
29.04.2026 07:58

Марија Захарова
Фото: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Украјина мора да се врати неутралном и ненуклеарном статусу, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

"Украјина мора да се врати темељима своје државности - несврстаном, неутралном и ненуклеарном статусу", навела је Захарова.

Она је нагласила да је трајно рјешење украјинске кризе могуће само отклањањем њених суштинских узрока.

"Русија је спремна за постизање рјешења, али Кијев и Запад нису у позицији да диктирају услове", напоменула је Захарова.

Према њеним ријечима, Велика Британија и ЕУ чине све да спријече чак и наговјештај брзог рјешења сукоба у Украјини.

Захарова је додала да Русија одржава политички дијалог са Сједињеним Државама о украјинском питању, али да не гаји велика очекивања.

