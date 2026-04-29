Распуштена скупштина у Приштини, слиједе нови ванредни избори

АТВ
29.04.2026 07:25

Priština Kosovo
Фото: Denis Sllovinja/Pexels

Скупштина привремених институција у Приштини није изабрала предсједника привремених институција због недостатка кворума, а предсједница парламента Аљбулена Хаџију рекла је у поноћ, на крају сједнице, да је, на основу одлуке уставног суда, ово крај процеса избора предсједника и овог сазива парламента и да ће избори бити заказани у уставном року.

Рок који је уставни суд у Приштини одредио за избор предсједника привремених институција истекао је у поноћ, а према одлуци суда, ако предсједник није изабран, скупштина се аутоматски распушта и нови избори морају бити одржани у року од 45 дана.

Сједници нису присуствовали посланици опозиционих странака, тако да није било кворума од 80 посланика, што је, према уставу привремених институција, неопходно за избор предсједника.

Сједница је настављена око 23.15, непун сат прије истека рока за избор предсједника.

Сједница о избору предсједника почела је у понедјељак вече, а у уторак је одлагана три пута због недостатка кворума.

Договор највећих странака о избору предсједника није постигнут, а опозиција за неуспјех у избору предсједника оптужује Самоопредјељење и предсједника те странке Аљбина Куртија, истичући да је та странка у синошњем дијелу сједнице прекршила устав започињањем процедуре гласања за предсједника без кворума.

Курти је у уторак одржао двије конференције за медије, на којима је за неуспјех у избору предсједника поново оптужио опозицију, наводећи да је одбила све приједлоге Самоопредјељења а није изнијела свој приједлог.

Према уставу привремених институција и према пресуди уставног суда, за избор предсједника у прва два круга гласања потребно је двије трећине, односно 80 гласова, док је за трећи круг потребна проста већина од 120 посланика, односно 61 глас.

Предстојећи избори за скупштину привремених институција биће трећи у посљедњих 16 мјесеци, пошто су у фебруару 2025. године одржани редовни, а у децембру ванредни избори.

(sputniknews.com)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

