Андреа Николић је актуелна мисица и члан Менсе са IQ-ом 135

28.04.2026 22:54

Андреа Николић је актуелна мисица и члан Менсе са IQ-ом 135
Фото: Instagram

Актуелна Мис Црне Горе, Андреа Николић, још једном је исписала историју – овог пута као прва Мис Црне Горе која је постала члан Менсе.

На званичном тестирању Менсе, Николић је измјерен коефицијент интелигенције (IQ) ≥ 135 по Векслеровој скали. Овим резултатом Андреа се сврстала у сам врх – мање од 1% свјетске популације посједује овај ниво интелигенције.

Менса је међународна организација која окупља високоинтелигентне појединце, а једини услов за чланство јесте резултат виши од 98% укупне популације на стандардизованом IQ тесту, што одговара коефицијенту већем од 130 према Векслеровој скали. Њега може да положи само 2% укупне популације.

Николић је премашила неопходни праг за чланство у Менси и позиционирала се међу 1% најинтелигентније популације на свијету, рушећи све предрасуде и потврђујући да љепота и интелект иду руку под руку.

Тиме је постала, према званичним подацима, прва Miss Црне Горе која је постала чланица ове престижне организације, пише ЦДМ.

“Велика је част и привилегија постати чланица Менсе, организације са свјетским кредибилитетом која окупља изузетне појединце. Неописиво сам поносна што сам успјела да докажем да се уз труд и посвећеност стереотипи лако разбијају”, истакла је Николић.

Овим признањем Андреа заокружује свој мандат на најљепши начин, доказујући да су интелигенција и образовање кључни сегменти савремене амбасадорке љепоте.

Подсјећамо, Николић ће круну предати својој насљедници у сриједу, 29. априла, у хотелу “Сплендид”.

Прочитајте више

Појавио се снимак хапшења вође картела: Опасни криминалац се крио у канализацији

Свијет

Појавио се снимак хапшења вође картела: Опасни криминалац се крио у канализацији

2 ч

0
Жељезнице Републике Српске

Република Српска

Да ли ће бити повећане плате радницима Жељезница?

2 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

Крај априла доноси срећу за четири хороскопска знака

2 ч

0
Жељезнице Републике Српске, воз

Република Српска

Пријети ли гашење Жељезницама Српске?

2 ч

0

Више из рубрике

Узнемирујуће! Возач на пјешачком “покупио” мајку и бебу у колицима

Регион

Узнемирујуће! Возач на пјешачком “покупио” мајку и бебу у колицима

6 ч

0
Застава Црна Гора

Регион

Црну Гору примају у ЕУ да би се просрпски фактор – угасио

7 ч

0
Пијан дојављивао постављене бомбе у школама, полиција га ухапсила

Регион

Пијан дојављивао постављене бомбе у школама, полиција га ухапсила

9 ч

0
Вук Лакићевић, осумњичени за шест убистава

Регион

По Интерполовој потјерници ухапшен Вук Лакићевић

10 ч

0

  • Најновије

22

59

Бијела кућа пронашла новог "кривца" за напад на Трампа

22

54

Андреа Николић је актуелна мисица и члан Менсе са IQ-ом 135

22

45

Појавио се снимак хапшења вође картела: Опасни криминалац се крио у канализацији

22

41

Да ли ће бити повећане плате радницима Жељезница?

22

39

Крај априла доноси срећу за четири хороскопска знака

