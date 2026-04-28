Андреа Николић је актуелна мисица и члан Менсе са IQ-ом 135

Актуелна Мис Црне Горе, Андреа Николић, још једном је исписала историју – овог пута као прва Мис Црне Горе која је постала члан Менсе.
На званичном тестирању Менсе, Николић је измјерен коефицијент интелигенције (IQ) ≥ 135 по Векслеровој скали. Овим резултатом Андреа се сврстала у сам врх – мање од 1% свјетске популације посједује овај ниво интелигенције.
Менса је међународна организација која окупља високоинтелигентне појединце, а једини услов за чланство јесте резултат виши од 98% укупне популације на стандардизованом IQ тесту, што одговара коефицијенту већем од 130 према Векслеровој скали. Њега може да положи само 2% укупне популације.
Николић је премашила неопходни праг за чланство у Менси и позиционирала се међу 1% најинтелигентније популације на свијету, рушећи све предрасуде и потврђујући да љепота и интелект иду руку под руку.
Тиме је постала, према званичним подацима, прва Miss Црне Горе која је постала чланица ове престижне организације, пише ЦДМ.
“Велика је част и привилегија постати чланица Менсе, организације са свјетским кредибилитетом која окупља изузетне појединце. Неописиво сам поносна што сам успјела да докажем да се уз труд и посвећеност стереотипи лако разбијају”, истакла је Николић.
Овим признањем Андреа заокружује свој мандат на најљепши начин, доказујући да су интелигенција и образовање кључни сегменти савремене амбасадорке љепоте.
Подсјећамо, Николић ће круну предати својој насљедници у сриједу, 29. априла, у хотелу “Сплендид”.
