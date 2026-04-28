Узнемирујуће! Возач на пјешачком “покупио” мајку и бебу у колицима

28.04.2026 18:43

Коментари:

0
Фото: Printscreen/Instagram

Из Црне Горе стиже стравичан снимак саобраћајне несреће која се догодила у Улцињу.

Како се наводи на Инстаграм налогу Подгорички времеплов несрећа која се догодила на пјешачком прелазу протекла је пуком срећом без повреда за мајку и дијете.

Према доступним информацијама до саобраћајне несреће је дошло током преласка улица на пјешачком прелазу када је на жену која је гурала колица са дететом налетјело возило.

Само захваљујући сплету срећних околности све се завршило без иједне повреде. Међутим, на снимку се не чини тако јер жена коју је ударио “рено меган” има потешкоћа да се придигне.

Снимак је изазвао жестоке осуде на Инстаграму.

“Апел за полицију. У Улцињ се бас овако вози, нико не постује пјешачки прелаз. За њих то не постоји”, наводи се у једном од бројних коментара.

Други је био још оштрији:

“И кроз Подгорицу можеш стајати 5 минута да би прешао пешачки, Боже сачувај да би неко стао и пропустио пешака… Стока некултурна, жури им се”.

Услиједио је можда и најприкладнији коментар…

“Сви који направе прекршај на поновљено полагање, други прекршај одузимање возачке на 2 год и опет на полагање”, пише Телеграф.

