По Интерполовој потјерници ухапшен Вук Лакићевић

АТВ

АТВ
28.04.2026 14:47

Вук Лакићевић, осумњичени за шест убистава
Фото: Приватна архива

У Хрватској је јуче, 27. априла, по потјерници Интерпола Подгорица, ухапшен В.Л. (28), члан високоризичне криминалне групе из Црне Горе, којег се сумњичи да је на територији Црне Горе извршио шест убистава.

Он се налазио у бјекству од 21. априла ове године. Према информацијама портала РТЦГ, у питању је Вук Лакићевић.

илу-дијете-11032026

Породица

Вјерује се да ова имена доносе срећу дјеци: Имају прелијепо значење

"Он се потражује због обезбјеђења његовог присуства кривичном поступку који се против њега води пред Специјалним државним тужилаштвом због сумње да је извршио кривична дјела стварање криминалне организације и тешко убиство у саизвршилаштву, на начин што је, како се сумња, био дио организоване криминалне групе која је претходне седмице процесуирана од стране Специјалног полицијског одјељења и Специјалног државног тужилаштва због шест кривичних дјела против живота и тијела извршених на територији Црне Горе у периоду од 2017. до 2019. године", саопштили су из Управе полиције Црне Горе.

Лакићевић ће бити спроведен судији за истрагу у Славонском Броду.

Саво Минић

Република Српска

Минић о иступању Ђајића из СНСД-а: Пожељели смо му срећу

"Службеници Управе полиције настављају интензивне активности у области размјене информација, те лоцирању и лишењу слободе међународно тражених лица. Посебну захвалност овом приликом изражавамо хрватским колегама на промптној реакцији по добијању директних оперативних и обавјештајних информација о високопрофилним лицима", закључују из Управе полиције у саопштењу.

Више из рубрике

Ротација на возилу хитне помоћи.

Регион

Малољетник избоден оштрим предметом: Задобио тешке повреде

5 ч

0
Школске клупе у учионици.

Регион

Због нових дојава о бомбама евакуисано више школа

6 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Покушао да силује глувонијему жену: Полиција упала у стан и затекла језив призор

6 ч

0
Kafana Konobar Kafic

Регион

Уводе се нова правила за стране раднике у Хрватској

7 ч

0

16

41

Преминуо и други брат из Сомбора: Убио рођеног брата, па пуцао себи у главу

16

36

Хаос у Мексику након хапшења вође картела

16

13

Синер се приближио Ђоковићевом рекорду

16

13

Шта се дешава? Двије вожње у контра смјеру данас!

16

03

Трамп: Иран нас обавијестио да је у стању колапса

