По Интерполовој потјерници ухапшен Вук Лакићевић

Аутор:АТВ
У Хрватској је јуче, 27. априла, по потјерници Интерпола Подгорица, ухапшен В.Л. (28), члан високоризичне криминалне групе из Црне Горе, којег се сумњичи да је на територији Црне Горе извршио шест убистава.
Он се налазио у бјекству од 21. априла ове године. Према информацијама портала РТЦГ, у питању је Вук Лакићевић.
Породица
Вјерује се да ова имена доносе срећу дјеци: Имају прелијепо значење
"Он се потражује због обезбјеђења његовог присуства кривичном поступку који се против њега води пред Специјалним државним тужилаштвом због сумње да је извршио кривична дјела стварање криминалне организације и тешко убиство у саизвршилаштву, на начин што је, како се сумња, био дио организоване криминалне групе која је претходне седмице процесуирана од стране Специјалног полицијског одјељења и Специјалног државног тужилаштва због шест кривичних дјела против живота и тијела извршених на територији Црне Горе у периоду од 2017. до 2019. године", саопштили су из Управе полиције Црне Горе.
Лакићевић ће бити спроведен судији за истрагу у Славонском Броду.
Република Српска
Минић о иступању Ђајића из СНСД-а: Пожељели смо му срећу
"Службеници Управе полиције настављају интензивне активности у области размјене информација, те лоцирању и лишењу слободе међународно тражених лица. Посебну захвалност овом приликом изражавамо хрватским колегама на промптној реакцији по добијању директних оперативних и обавјештајних информација о високопрофилним лицима", закључују из Управе полиције у саопштењу.
