Минић о иступању Ђајића из СНСД-а: Пожељели смо му срећу

Члан Главног одбора СНСД-а Саво Минић рекао је да иступање Владе Ђајића из чланства СНСД-а и најава формирања нове партије неће нашкодити СНСД-у.
Минић је подсјетио да је СНСД захвалио Ђајићу за сарадњу и пожелио му срећу у даљем раду.
Бања Лука
Ђајић основао странку - Воља народа Српске
"Пожељели смо му срећу под политичким небом Републике Српске. Ништа у животу није трајно. Ово је била одлука господина Ђајића и ми смо је прихватили", рекао је Минић новинарима у Бањалуци.
