Минић: Испуњени сви услови да генерал Младић буде пуштен на лијечење

28.04.2026 14:13

Саво Минић предсједник Владе Републике Српске
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је данас да су испуњени сви услови да Механизам за кривичне судове у Хагу донесе одлуку да генерал Ратко Младић буде хитно пуштен на лијечење у Србију.

Минић је нагласио да су владе Републике Српске и Србије послале све што се од њих тражило и да се сада само чека одлука Механизма.

"Све информације о генералу Младићу добијамо од његовог сина Дарка", рекао је Минић новинарима у Бањалуци.

Породица генерала Ратка Младића и његов адвокат Драган Иветић предали су 23. априла захтјев Механизму за кривичне судове у Хагу за његово хитно пуштање на лијечење у Србији због изузетно тешког здравственог стања.

Механизам нема обавезан рок да одлучи по захтјеву.

Ужас на улици: Пронађено тијело са видљивим повредама

Генерал Ратко Младић имао је 10. априла мождани удар и тешко здравствено стање му се још више погоршало, јер има озбиљне неуролошке, кардиоваскуларне и нефролошке проблеме

Генерал Младић се од 2024. године налази у притворској болници у Хагу, гдје је под палијативном његом због тешког здравственог стања.

Механизам је више пута одбио захтјев да буде пуштен на привремену слободу на лијечење у Србији, пише Срна.

