Минић: Испуњени сви услови да генерал Младић буде пуштен на лијечење

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је данас да су испуњени сви услови да Механизам за кривичне судове у Хагу донесе одлуку да генерал Ратко Младић буде хитно пуштен на лијечење у Србију.
Минић је нагласио да су владе Републике Српске и Србије послале све што се од њих тражило и да се сада само чека одлука Механизма.
"Све информације о генералу Младићу добијамо од његовог сина Дарка", рекао је Минић новинарима у Бањалуци.
Породица генерала Ратка Младића и његов адвокат Драган Иветић предали су 23. априла захтјев Механизму за кривичне судове у Хагу за његово хитно пуштање на лијечење у Србији због изузетно тешког здравственог стања.
Механизам нема обавезан рок да одлучи по захтјеву.
Генерал Ратко Младић имао је 10. априла мождани удар и тешко здравствено стање му се још више погоршало, јер има озбиљне неуролошке, кардиоваскуларне и нефролошке проблеме
Генерал Младић се од 2024. године налази у притворској болници у Хагу, гдје је под палијативном његом због тешког здравственог стања.
Механизам је више пута одбио захтјев да буде пуштен на привремену слободу на лијечење у Србији, пише Срна.
