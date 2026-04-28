Цвијановић поручила Црнатку: Види како да се удомиш

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић поручила је потпредсједнику ПДП-а Игору Црнатку да промијени плочу јер понавља исте ствари.
"Видиш и сам док си такав да те нико неће, џаба се позиваш на некадашњих 70.000 гласова ПДП-а", навела је Цвијановићева.
Поводом тврдњи Црнатка да је "саслушана у Тужилаштву БиХ у вези са конзулом Фатихом Колом", Цвијановићева му је поручила да оде у тужилаштво и да се фино распита о свему.
"У међувремену, види шта ћеш са собом и како да се политички удомиш", навела је Цвијановићева на "Иксу".
Хајде промијени плочу, вртиш исте ствари. Видиш и сам док си такав да те нико неће, џаба се позиваш на некадашњих 70 хиљада гласова ПДП-а. Што се тиче тужилаштва, одеш и фино се распиташ о свему. У међувремену, види шта ћеш са собом и како да се политички удомиш. pic.twitter.com/vAvLsSuaks— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) April 28, 2026
