Цвијановић поручила Црнатку: Види како да се удомиш

Аутор:

АТВ
28.04.2026 10:46

Жељка Цвијановић
Фото: АТВ

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић поручила је потпредсједнику ПДП-а Игору Црнатку да промијени плочу јер понавља исте ствари.

"Видиш и сам док си такав да те нико неће, џаба се позиваш на некадашњих 70.000 гласова ПДП-а", навела је Цвијановићева.

Поводом тврдњи Црнатка да је "саслушана у Тужилаштву БиХ у вези са конзулом Фатихом Колом", Цвијановићева му је поручила да оде у тужилаштво и да се фино распита о свему.

"У међувремену, види шта ћеш са собом и како да се политички удомиш", навела је Цвијановићева на "Иксу".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

