Ово су нерадни дани у мају у Републици Српској

28.04.2026 09:56

У складу са Законом о празницима Републике Српске, 1. и 2. мај, петак и субота, су нерадни дани поводом обиљежавања Међународног празника рада, док је 9. мај, субота, нерадни дан поводом обиљежавања републичког празника - Дана побједе над фашизмом.

"У дане празника Републике Српске не раде републички органи и организације, органи јединице локалне самоуправе, предузећа, установе и друге организације и лица која професионално обављају услужне и производне д‌јелатности", саопштено је то из Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске.

Истоименим Законом је прописано да ће начелник општине, односно градоначелник одредити која су предузећа, установе и друге организације са подручја јединице локалне самоуправе дужни да раде, ради задовољења неопходних потреба грађана, у дане празника Републике и у ком обиму.

