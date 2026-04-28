Ђајић основао странку - Воља народа Српске

Владо Ђајић, након што је јуче дао оставку на све функције у СНСД, данас је представио своју странку - Воља народа Српске др Владо Ђајић.
"Воља народа Српске је нови политички субјекат, основан како би се исказала воља народа 4. октобра ове године, на изборима. Република Српска је настала вољом народа, а ја сам поносан сам што сам од првог дана учествовао у њеном стварању", рекао је Ђајић.
Позвао све становнике Српске да се јаве и буду дио ове организације.
