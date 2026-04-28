Почела сједница: Бањалучки одборници о гаражи код ОЈТ, мосту у Доцу...

АТВ
28.04.2026 11:16

Скупштина Града Бањалука
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Сједница Скупштине града Бањалука почела је "Актуелним часом", а на предложеном дневном реду је 50 тачака.

Одборници би требало данас да разматрају три кредитна задужења - за реконструкцију Парка Петра Кочића, изградњу и реконструкцију дјечијих игралишта и изградњу паркинг-гаража код зграде Окружног јавног тужилаштва.

Предсједник Скупштине града Љубо Нинковић рекао је Срни да би дневни ред могао бити допуњен тачкама о замјени земљишта, које још чекају мишљење Правобранилаштва Републике Српске.

На предложеном дневном реду налази и 11 тачака које се односе на регулационе планове.

На дневном реду су и финансијски извјештаји и програми рада Дома здравља, Градске развојне агенције, Центра за образовање одраслих, Бански двор, те Центра за развој пољопривреде и села.

Разматраће се и сагласност за експропријацију земљишта ради изградње моста у насељу Долац, као и куповина земљишта за реконструкцију саобраћајнице у Улици Петра Великог у насељу Чесма.

На предложеном су дневном реду, између осталог и регулациони планови за "Центар Југ", стамбено насеље "Лазарево три", као и уређење простора између неколико важних градских улица уз лијеву обалу Врбаса, као и одлука о бесплатним плацевима за младе брачне парове.

Иако је почетак био планиран за 9.00 часова, одборници, као ни градоначелник, нису дошли на вријеме, па је засједање и овај пут каснило.

