Почела сједница: Бањалучки одборници о гаражи код ОЈТ, мосту у Доцу...

Аутор:АТВ
Сједница Скупштине града Бањалука почела је "Актуелним часом", а на предложеном дневном реду је 50 тачака.
Одборници би требало данас да разматрају три кредитна задужења - за реконструкцију Парка Петра Кочића, изградњу и реконструкцију дјечијих игралишта и изградњу паркинг-гаража код зграде Окружног јавног тужилаштва.
Предсједник Скупштине града Љубо Нинковић рекао је Срни да би дневни ред могао бити допуњен тачкама о замјени земљишта, које још чекају мишљење Правобранилаштва Републике Српске.
На предложеном дневном реду налази и 11 тачака које се односе на регулационе планове.
На дневном реду су и финансијски извјештаји и програми рада Дома здравља, Градске развојне агенције, Центра за образовање одраслих, Бански двор, те Центра за развој пољопривреде и села.
Разматраће се и сагласност за експропријацију земљишта ради изградње моста у насељу Долац, као и куповина земљишта за реконструкцију саобраћајнице у Улици Петра Великог у насељу Чесма.
На предложеном су дневном реду, између осталог и регулациони планови за "Центар Југ", стамбено насеље "Лазарево три", као и уређење простора између неколико важних градских улица уз лијеву обалу Врбаса, као и одлука о бесплатним плацевима за младе брачне парове.
Иако је почетак био планиран за 9.00 часова, одборници, као ни градоначелник, нису дошли на вријеме, па је засједање и овај пут каснило.
