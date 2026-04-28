Жена се породила у авиону током лета

АТВ
28.04.2026 11:13

Малена беба лежи, породилиште, колико је рођено беба
Фото: Pexel/Jonathan Borba

Трудна путница породила се током лета компаније Делта Ерлајнс на линији Атланта–Портланд, око 30 минута прије слијетања на аеродром, саопштила је авио-компанија.

У авиону, који је превозио 153 путника и четири члана посаде, посада је затражила приоритетно слијетање након што је почео порођај, пренио је АБЦ.

Према наводима Делте, кабинско особље је уз помоћ љекара и двије медицинске сестре које су се затекле међу путницима помогло у порођају.

На аудио снимку комуникације из кабине чује се како члан посаде потврђује да је „беба рођена у авиону“, док је лет преусмјерен ка хитном слијетању.

Авион је након доласка на аеродром дочекао ватрогасно-спасилачки тим, а из луке Портланд саопштено је да су мајка и новорођенче стабилно и да су превезени у болницу.

Авио-компанија је навела да посада пролази медицинску обуку за хитне ситуације, укључујући порођаје током лета, као и да се у оваквим случајевима активирају стандардне процедуре за хитно слијетање и медицинску асистенцију на земљи.

