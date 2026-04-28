Жена се породила у авиону током лета

Аутор:АТВ
Коментари:0
Трудна путница породила се током лета компаније Делта Ерлајнс на линији Атланта–Портланд, око 30 минута прије слијетања на аеродром, саопштила је авио-компанија.
У авиону, који је превозио 153 путника и четири члана посаде, посада је затражила приоритетно слијетање након што је почео порођај, пренио је АБЦ.
Према наводима Делте, кабинско особље је уз помоћ љекара и двије медицинске сестре које су се затекле међу путницима помогло у порођају.
На аудио снимку комуникације из кабине чује се како члан посаде потврђује да је „беба рођена у авиону“, док је лет преусмјерен ка хитном слијетању.
Авион је након доласка на аеродром дочекао ватрогасно-спасилачки тим, а из луке Портланд саопштено је да су мајка и новорођенче стабилно и да су превезени у болницу.
Авио-компанија је навела да посада пролази медицинску обуку за хитне ситуације, укључујући порођаје током лета, као и да се у оваквим случајевима активирају стандардне процедуре за хитно слијетање и медицинску асистенцију на земљи.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Република Српска
2 ч10
Најновије
13
09
13
06
13
04
12
55
12
50
Тренутно на програму