Доктори забринути због нове болести плућа: Ово су симптоми

АТВ
28.04.2026 11:03

Докторица са маском и наочарима гледа снимак плућа
Фото: Anna Shvets/Pexels

Руски љекари дијагностиковали су такозвану болест плућа названу "кокица" не само на основу једног симптома, пуцкетања приликом дисања, већ и на основу све чешћег кратког даха и поремећаја спавања.

Први случај болести плућа названог "кокица" идентификован је 19. марта 2025. године.

Према ријечима доцента на Катедри за болничку терапију Института за здравље мајке и дјетета (ИМЦ) Универзитета Пирогов, Татјане Ким, ово обољење које се у већини случајева јавља код корисника вејпинга, карактерише звук сличан кокицама који излази из плућа пацијента, преноси ТАСС.

Симптоми које љекари препознају

"Руски љекари су научили да идентификују ову нову болест плућа (облитерантни бронхиолитис) не само по карактеристичном пуцкетању (крепитус), већ и по другим клиничким знацима. То укључује све већи кратак дах (посебно током физичког напора), сув кашаљ без спутума, звиждање у грудима, умор, убрзан рад срца и поремећаје спавања. У тешким случајевима, цијаноза се може развити како се развија респираторна инсуфицијенција", рекла је она.

Како се поставља дијагноза

Дијагноза се потврђује прикупљањем анамнезе и инструменталним методама.

Према њеним ријечима, сада се користе прецизније дијагностичке методе. То укључује ЦТ скенирање високе резолуције, које омогућава откривање замућења типа мат стакла и других патолошких промјена у плућима, као и спирометрију и дифузионо тестирање, који откривају смањен експирациони волумен и поремећену размјену гасова.

У сложеним случајевима се врше помоћна испитивања - биопсија плућа и лабораторијски тестови.

(Танјуг)

