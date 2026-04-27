Српска има најмодернији систем имунизације

Шеф секције за здравље у Канцеларији Уницефа у БиХ Јела Аћимовић рекла је да нема никаквог разлога за сумњу у вакцинацију, јер Република Српска и БиХ имају најмодернији програм имунизације.
Аћимовићeва је поводом обиљежавања Свјетске/Европске седмице имунизације истакла да Република Српска и БиХ посједују најмодернију опрему за чување вакцина и да је то изузетно значајно за њихову сигурност и ефикасност.
Она је констатовала да постоји и одлагање вакцинације, да се дјеци се не дају вакцине на вријеме и додала да су вакцине, од свега што је постигнуто у области здравља и медицине, највише допринијеле спасавању живота дјеце. Истакла је и да су током 50 година проширеног програма имунизације Свјетске здравствене организације, вакцине спасиле више од 150 милиона живота дјеце.
"И данас заразне болести значајно угрожавају здравље дјеце и одраслих. Зато ова седмица имунизације говори и о значају вакцинације не само за дјецу, већ у свим животним добима", констатовала је Аћимовић.
Она је напоменула да Уницеф много ради са Институтом за јавно здравство Републике Српске и ресорним министарством на јачању програма имунизације, да здравствени радници буду едуковани и да добро знају посао вакцинације.
Директор Института Бојан Ђенић изјавио је да ова институција већ двије деценије са канцеларијама Уницефа и Свјетске здравствене организације обиљежава Свјетску/Европску седмицу имунизације, те да је на данашњем стручном скупу указано на важност вакцинације као превенције болести.
"У Републици Српској обухват МРП вакцином, која штити од морбила, рубеоле и заушака, око 60 одсто, што је мало ако се зна да је потребно 90 одсто за колективни имунитет. Такође 1. јуна почињемо са примјеном система имунизације у три дома здравља, као пилот пројекат, а план је да тај систем од 1. јула заживи у свим домовима здравља у Републици Српској", рекао је Ђенић.
Он је додао да због објелодањивања значаја вакцинације, Институт организује едукације, промоцију вакцинације, као и обуке здравствених радника који ће становништву ближе да објасне колико је битно вакцинисати се.
"Имамо податке који говоре да се поједине болести уопште не појављују захваљујући вакцинацији", навео је Ђенић.
Представница Канцеларије Свјетске здравствене организације у БиХ Стела Стојисављевић констатовала је да су захваљујући вакцинацији многе болести искоријењене.
"Током епидемије морбила 2024. године било је више од 7.000 обољеле дјеце, са два смртна случаја. Ова епидемија показатељ је да имунизација у БиХ није на задовољавајућем нивоу и да је обухват далеко испод потребног за колективни имунитет", поручила је Стоисављевић.
Она је додала да се мора јачати повјерење у вакцинацију јер су вакцине у БиХ безбједне о чему говори податак да у посљедње двије деценије није било озбиљних нежељених ефеката.
Саговорници су напоменули да сви они који говоре против вакцинације нису добронамјерни и да нису тачне тврдње да вакцинација против ковида није спасила животе великог броја људи, пише Глас Српске.
