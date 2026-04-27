Ако вас уједе крпељ, једну ствар никако не смијете да радите

Ујед крпеља може бити опасан, зато је потребно добро прегледати тијело, ноге, руке, стомак након боравка у природи. Оно што може бити опасно је што крпељи преносе лајмску болест, крпељски менингоенцефалитис, као и туларемију, због чега се савјетује одлазак љекару уколико сте га примјетили и како би био правилно уклоњен са коже.
Како се ближи 1. мај, многи љубитељи природе уживаће на отвореном, а стручњаци савјетују да будете опрезни.
Др Драган Пауновић, шеф Одјељења за молекуларну дијагностику ЗЈЗ "Тимок" каже да је преглед тијела од великог значаја након боравка у природи, као и да нема мјеста паници ако утврдите да имате крпеља.
- Уколико се нађемо у природи, врло је битно да након повратка кући, приликом туширања, провјеримо наше тијело да ли имамо неког закаченог крпеља. Уколико установимо да имамо, то није разлог за панику. Потребно је само да се обратимо нашем љекару да би се то на стручан начин отклонило - рекао је др Пауновић.
Према његовим ријечима, људи често праве грешку тако што сами покушају да уклоне крпеља на различите начине, што може само погоршати ситуацију. Стога је од великог значаја одмах се јавити у најближу надлежну здравствену установу гдје ће крпељ бити стручно уклоњен.
- Многи покушају сами да скину крпеља. Не смијемо премазивати крпеља алкохолом, ацетоном и неким кремама. Важно је да он не поврати свој садржај назад у нас и тиме направи већи проблем него што јесте. Потребно је обратити се љекару гдје ће крпељ механичким путем бити уклоњен - закључио је др Пауновић.
