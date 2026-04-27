Ако вас уједе крпељ, једну ствар никако не смијете да радите

АТВ
27.04.2026 13:25

Црвени крпељ на људској кожи.
Фото: Erik Karits/Pexels

Ујед крпеља може бити опасан, зато је потребно добро прегледати тијело, ноге, руке, стомак након боравка у природи. Оно што може бити опасно је што крпељи преносе лајмску болест, крпељски менингоенцефалитис, као и туларемију, због чега се савјетује одлазак љекару уколико сте га примјетили и како би био правилно уклоњен са коже.

Како се ближи 1. мај, многи љубитељи природе уживаће на отвореном, а стручњаци савјетују да будете опрезни.

Драшко Станивуковић-03032026

Бања Лука

Станивуковић о сјечи стабала на обали Врбаса: Прихватили смо одговорност

Др Драган Пауновић, шеф Одјељења за молекуларну дијагностику ЗЈЗ "Тимок" каже да је преглед тијела од великог значаја након боравка у природи, као и да нема мјеста паници ако утврдите да имате крпеља.

- Уколико се нађемо у природи, врло је битно да након повратка кући, приликом туширања, провјеримо наше тијело да ли имамо неког закаченог крпеља. Уколико установимо да имамо, то није разлог за панику. Потребно је само да се обратимо нашем љекару да би се то на стручан начин отклонило - рекао је др Пауновић.

Према његовим ријечима, људи често праве грешку тако што сами покушају да уклоне крпеља на различите начине, што може само погоршати ситуацију. Стога је од великог значаја одмах се јавити у најближу надлежну здравствену установу гдје ће крпељ бити стручно уклоњен.

Јасна Миленковић Јами

Сцена

Пјевачица ускоро пуни 60, а има дјевојачку фигуру: ''Сви ме нападају''

- Многи покушају сами да скину крпеља. Не смијемо премазивати крпеља алкохолом, ацетоном и неким кремама. Важно је да он не поврати свој садржај назад у нас и тиме направи већи проблем него што јесте. Потребно је обратити се љекару гдје ће крпељ механичким путем бити уклоњен - закључио је др Пауновић.

(zamedia.rs)

Прочитајте више

Ауто Кристијана Шмита паркирани испред ОХР-а у Бањалуци.

Бања Лука

Шмит поново кришом у Бањалуци

3 ч

3
Бијеле патике са пертлама.

Савјети

Како опрати бијеле патике без машине: Потребно вам је само 5 минута

3 ч

0
Посјечена стабла на обали Врбаса

Бања Лука

Инспекција на терену због сјече стабала на обали Врбаса

3 ч

0
Жена ухапшена у акцији "Ариес" предата Тужилаштву

Хроника

Жена ухапшена у акцији "Ариес" предата Тужилаштву

4 ч

0

Више из рубрике

Разне таблете у кутији.

Здравље

Повучен лијек против горушице: Ево како да препознате прави

4 ч

0
bolest, zaraza, bolnica

Здравље

Стручњаци објаснили да ли стрес утиче на развој тумора

5 ч

0
Жвака

Здравље

Жвака дијета је опасна: Стручњак упозорио на тренд у Србији

7 ч

0
Колико кафе дневно помаже у смањењу стреса?

Здравље

Колико кафе дневно помаже у смањењу стреса?

8 ч

0

  • Најновије

16

35

Јачање међународне академске повезаности Русије и Српске

16

27

Каран: Српска ће наставити да подржава развој спорта и улаже у здраву будућност

16

25

Тајна служба евакуисала Венса прије Трампа: Аналитичар објаснио ситуацију

16

22

Станивуковић наручио споменик кнезу Лазару па онда расписао тендер

16

13

"Заштита слободе мишљења и говора мора бити неприкосновена"

