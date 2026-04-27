Детаљи тешке несреће: Закуцао се у ауто возећи у контра смјеру, три особе погинуле

АТВ
27.04.2026 14:25

Детаљи тешке несреће: Закуцао се у ауто возећи у контра смјеру, три особе погинуле
Фото: Танјуг/АП

Стравичан судар догодио се на ауто-путу Шабац-Рума код петље у Хртковцима, гдје су се директно сударила два возила, а према првим информацијама сумња се да је возач "форда" ушао у контра смјер и том приликом се закуцао у друго возило у ком је била породица.

- Сумња се да је неко од њих возио супротним смјером. Наводно је овај са "фордом" ушао у контра смјер и закуцао се у други ауто у ком је била породица - наводи извор Курира и додаје да за сада има троје страдалих.

- Три особе су страдале, међутим, има и повријеђених, интервенција је још увијек у току.

Судећи по фотографијама несреће, удес је био језив.

- Свуда је срча по путу, аутомобил је малтене преполовљен, призори су језиви. На лицу мјеста налазе се екипе хитне помоћи, полиције, као и ватрогасци - додаје саговорник поменутог портала.

Подсетимо, саобраћај на овој дионици ауто-пута у потпуности је обустављен.

На терену су екипе хитних служби које збрињавају повријеђене и обављају увиђај.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

