Детаљи тешке несреће: Закуцао се у ауто возећи у контра смјеру, три особе погинуле

Стравичан судар догодио се на ауто-путу Шабац-Рума код петље у Хртковцима, гдје су се директно сударила два возила, а према првим информацијама сумња се да је возач "форда" ушао у контра смјер и том приликом се закуцао у друго возило у ком је била породица.
- Сумња се да је неко од њих возио супротним смјером. Наводно је овај са "фордом" ушао у контра смјер и закуцао се у други ауто у ком је била породица - наводи извор Курира и додаје да за сада има троје страдалих.
- Три особе су страдале, међутим, има и повријеђених, интервенција је још увијек у току.
Судећи по фотографијама несреће, удес је био језив.
- Свуда је срча по путу, аутомобил је малтене преполовљен, призори су језиви. На лицу мјеста налазе се екипе хитне помоћи, полиције, као и ватрогасци - додаје саговорник поменутог портала.
Подсетимо, саобраћај на овој дионици ауто-пута у потпуности је обустављен.
На терену су екипе хитних служби које збрињавају повријеђене и обављају увиђај.
