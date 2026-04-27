Утврђен идентитет младића који је пронађен у кањону Врбаса

Аутор:Огњен Матавуљ
Коментари:0
Идентификован је младић који је пронађен мртав у аутомобилу у кањону Врбаса и утврђено је да се ради о Б.С. (25), саопштила је ПУ Мркоњић Град.
”Идентификацијом беживотног тијела утврђено је да се ради о лицу мушког пола С.Б. из Мркоњић Града чији је нестанак пријављен 26. априла 2026. године око 13,00 часова”, наводи се у саопштењу.
Као што је АТВ писао полиција је тијело пронашла приликом претраге терена у мјесту Дабрац, на магистралном путу Бањалука - Мркоњић Град.
Хроника
Трагедија у кањону Врбаса: У аутомобилу пронађено тијело младића (25)
Према незваничним информацијама возило је у кањон слетјело на локалитету познатог видиковца, гдје је полиција прво уочила трагове уља од возила, да би синоћ лоцирали и аутомобил.
”Уз сагласност дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука увиђај на лицу мјеста извршили су полицијски службеници ПУ Мркоњић Град у присуству доктора мртвозорника Дома здравља „Доктор Јован Рашковић“ Мркоњић Град. Тужилац је наложио обдукцију тијела, која ће бити обављена у Заводу за судску медицину Републике Српске у Бањалуци”, наводе у полицији.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
4 ч3
Хроника
5 ч1
Хроника
5 ч0
Хроника
5 ч0
Најновије
16
35
16
27
16
25
16
22
16
13
Тренутно на програму