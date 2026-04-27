Аутор:

Огњен Матавуљ
27.04.2026 12:06

Утврђен идентитет младића који је пронађен у кањону Врбаса

Идентификован је младић који је пронађен мртав у аутомобилу у кањону Врбаса и утврђено је да се ради о Б.С. (25), саопштила је ПУ Мркоњић Град.

”Идентификацијом беживотног тијела утврђено је да се ради о лицу мушког пола С.Б. из Мркоњић Града чији је нестанак пријављен 26. априла 2026. године око 13,00 часова”, наводи се у саопштењу.

Возило слетјело на видиковцу

Као што је АТВ писао полиција је тијело пронашла приликом претраге терена у мјесту Дабрац, на магистралном путу Бањалука - Мркоњић Град.

Према незваничним информацијама возило је у кањон слетјело на локалитету познатог видиковца, гдје је полиција прво уочила трагове уља од возила, да би синоћ лоцирали и аутомобил.

Наложена обдукција

”Уз сагласност дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука увиђај на лицу мјеста извршили су полицијски службеници ПУ Мркоњић Град у присуству доктора мртвозорника Дома здравља „Доктор Јован Рашковић“ Мркоњић Град. Тужилац је наложио обдукцију тијела, која ће бити обављена у Заводу за судску медицину Републике Српске у Бањалуци”, наводе у полицији.

