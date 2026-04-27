Шмит поново кришом у Бањалуци

АТВ
27.04.2026 13:08

Ауто Кристијана Шмита паркирани испред ОХР-а у Бањалуци.
Фото: АТВ

Нијемац Кристијан Шмит, који себе лажно представља као високог представника, данас је поново кришом дошао у Бањалуку.

Возила из његове пратње паркирана су пред сједиштем ОХР-а.

Разлог ненајављеног Шмитовог доласка у највећи град Српске још увијек није познат.

Не зна се ни да ли ће се он састати са неким од политичара из Српске.

Симптоматично је да Шмит у Бањалуку по правилу долази само када највиши званичници Српске нису присутни у овом граду.

У посљедње вријеме све гласније су приче да ће Шмит ускоро напустити БиХ, па се поставља питање да ли је Нијемац дошао у опроштајну посјету.

