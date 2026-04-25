Бањалучки аеродром субвенционише само Влада Српске

Влада Републике Српске субвенционисаће аеродром у Бањалуци са 2 милиона марака. И то је једина подршка једином аеродрому у Републици Српској, 600 хиљада марака мање него прошле године.
„Једина субвенција, односно помоћ у пословању, јесте од Владе Републике Српске, али је та подршка изостала и од Града Бањалуке и од других градова који остварују бенефите од самог бањалучког аеродрома. У овом моменту то је разлог зашто бањалучки аеродром не може даље прогресивно да напредује и да се развија, јер губи конкурентност у моменту када други аеродроми у БиХ, али и региона, долазе на преговоре са авио-компанијама искључиво са субвенцијама“, казала је директорка Валентина Кецман.
Аеродрому је прије три године обећана и подршка Града Бањалуке, који има највише користи од аеродрома. Требало је да Град издвоји 200.000 КМ, али до исплате никада није дошло. Питали смо и Град гдје је новац који је био намијењен бањалучком аеродрому? Умјесто конкретног одговора на постављено питање добили смо сљедеће саопштење.
„Град Бања Лука у континуитету пружа подршку Аеродрому Бања Лука у виду обавезног ватрогасног обезбјеђења. Наиме, 22 радника Професионалне територијално-спасилачке јединице распоређена су за рад на аеродрому, за шта Град Бања Лука на годишњем нивоу издваја око 1.000.000 КМ“, навели су из Градске управе Града Бањалуке.
Требало је тада Граду седам дана да одговори, али не на најважније питање – гдје је новац, па смо упит послали поново. До емитовања овог прилога одговор није стигао. Из Града нису били расположени ни за изјаве.
Из Тузланског кантона јесу. Они су за период од 2026. до 2028. обезбиједили два милиона марака годишње за свој аеродром.
„Субвенционисање авио-саобраћаја вршиће се по долазећем путнику на подручје Тузланског кантона у износу од 6 евра по путнику, који ће се прерачунавати у протувриједност валуте КМ према средњем курсу Централне банке БиХ на дан реализације субвенције. Средства која ће се планирати сходно посебној одлуци Владе кантона за период 2026-2028. година износе 2.000.000,00 КМ“, навели су.
Не помаже се само Међународном аеродрому у Тузли. Туристичка заједница Сарајево путем јавних позива субвенционише авио-компаније и успостављање нових авио-линија са сарајевског аеродрома.
За субвенције авио-линија издвојена су сљедећа средства:
„Туристичка заједница Кантона Сарајево континуирано улаже значајна средства у субвенционисање авио-линија, чиме индиректно доприноси развоју ваздушног саобраћаја и јачању туристичке понуде Кантона Сарајево.“
Ни Мостар није без помоћи. Влада Републике Хрватске издвојила је 1.750.000 евра за унапређење система ваздушног саобраћаја Међународног аеродрома у Мостару. Да Хрвати полажу много на авио-саобраћај, доказ је и то да Туристичка заједница Града Загреба помаже Међународни аеродром у Загребу.
„Туристичка заједница Града Загреба нешто ситно помаже Croatia Airlines са износом који није превелик, од 100 до 200 хиљада евра“, казао је ваздухопловни аналитичар Ален Шћурић, и додао:
„Ако вам и Тузла и Сарајево и Мостар дају између милион и три и по милиона евра за субвенционисање линија, онда сте ви неконкурентни. Ако немате новац и не можете давати авио-компанијама, онда ће, рецимо, Wizz Air или Pegasus отићи у Тузлу, јер она има средства која може да да.“
Ни Туристичка организација Града Бањалука не може се похвалити подршком аеродрому – кажу да то није њихова надлежност.
„Јавна установа Туристичка организација Града Бања Лука не пружа директне финансијске субвенције Међународном аеродрому Бања Лука, с обзиром на то да су капитална улагања у инфраструктуру изван наших надлежности и буџетских оквира“, навели су из Туристичке организације Града Бањалуке.
Умјесто 200.000 КМ, који су одобрени а нису исплаћени за бањалучки аеродром, Град је наводно уступио ватрогасно возило вриједно пола милиона марака аеродрому у Бањалуци.
„Умјесто исплате амандмана од 200.000 КМ, градоначелник Драшко Станивуковић је одлучио да аеродрому уступи ватрогасно возило вриједно преко 500.000 КМ, ни то им није довољно“, тврди посланик ПДП-а Бојан Кресојевић.
Трагом претходних тврдњи, питали смо директорку бањалучког аеродрома гдје је возило вриједно пола милиона марака. Кецман тврди да је након изјаве Бојана Кресојевића то возило тражила по аеродрому, али га нигдје није пронашла.
„Информације о поклоњеном ватрогасном возилу од пола милиона КМ нису тачне, јер Град Бања Лука до данас није поклонио ниједно ватрогасно возило самом аеродрому“, додала је директорка бањалучког аеродрома Валентина Кецман.
Питали смо Град гдје је возило, а до емитовања прилога нисмо добили одговор. Звали смо и Бојана Кресојевића, који је први изнио тврдњу у медије - ни он се није јављао и није одговарао на поруке.
Кецман истиче да аеродром не смије бити дио политичких игара. Како каже, све је транспарентно и увијек је спремна да говори пред камерама о свим важним питањима, у циљу рјешавања проблема и бољег напретка бањалучког аеродрома.
