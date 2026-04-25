Данас обустава саобраћаја у многим улицама у Бањалуци

АТВ
25.04.2026 07:51

Данас обустава саобраћаја у многим улицама у Бањалуци
Фото: АТВ

Саобраћај у бројним улицама на подручју које покрива Полицијска управа Бањалука биће обустављен данас, 25. априла, потврђено је из полиције. Биће преусмјераван и јавни превоз.

Саобраћај се обуставља поводом одржавања Међународне бициклистичке трке ''Београд – Бањалука 2026 ” и проласка учесника ове спортске манифестације.

Осим у бањалучким улицама, саобраћај ће бити обустављен и на магистралном путу МИ 108 Приједор – Бањалука (Приједорска петља) и МИ 101 дионица Бањалука 2 – Клашнице 1, те на дионици ауто-пута 9. јануар - дионица Јакуповци - Костајница у временском периоду од 11,30 до 16,00 часова.

У којим тачно улицама се обуставља саобраћај

Када је ријеч о самом граду Бањалука, саобраћај ће бити обустављен у периоду од 12 до 14 сати у сљедећим улицама:

  • улици Триве Амелице – на дијелу од раскрснице са Улицом Крајишких бригада до раскрснице са Булеваром српске војске,
  • улици др Младена Стојановића – на дијелу од раскрснице са Улицом олимпијских побједника, до раскрснице са Улицом Триве Амелице,
  • улици Олимпијских побједника – на дијелу од раскрснице са Улицом Гундулићева до раскрснице са улицом Првог крајишког корпуса,
  • улици Краља Петра И Карађорђевића – на дијелу од раскрснице са Улицом олимпијских побједника до раскрснице са Алејом Светог Саве,
  • улици Краља Петра И Карађорђевића – на дијелу од раскрснице са Алејом Светог Саве до раскрснице са Булеваром Цара Душана,
  • улици Милана Тепића – на дијелу од раскрснице са Улицом краља Петра И Карађорђевића до раскрснице са Книнском улицом,
  • улици Марије Бурсаћ – на дијелу од раскрснице са Улицом краља Петра И Карађорђевића до раскрснице са Книнском улицом – улици Краља Петра И Карађорђевића – на дијелу од раскрснице са Булеваром Цара Душана (кроз кружни ток) до раскрснице са Улицом Браће Мажар и мајке Марије –
  • Булевару цара Душана – на дијелу од раскрснице са Улицом Книнска (кроз кружни ток) до Улице Теодора Колокотрониса,
  • улици Теодора Колокотрониса – на дијелу од раскрснице са Улицом Патријарха Макарија Соколовића (кроз кружни ток) до раскрснице са улицом Ђуре Даничића,
  • улици Здравка Челара ( у кружном току),
  • На Булевару цара Душана- на дијелу од раскрснице са Булеваром цара Душана до споја са Улицом Марије Бурсаћ,
  • улици Змај Јовина - на дијелу од раскрснице са Булеваром цара Душана до споја са Улицом браће Мажар и мајке Марије.

Преусмјеравање јавног превоза

Линије јавног превоза путника које саобраћају наведеним улицама за вријеме трајања обуставе саобраћаја ће бити преусмјерене алтернативним трасама.

"У циљу безбједности свих учесника у саобраћају Полицијска управа Бањалука апелује на возаче да у наведеном временском периоду користе алтернативне правце како не би дошло до саобраћајних гужви, дужих задржавања или застоја у саобраћају", поручили су из полиције.

