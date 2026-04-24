Путин добио упозорење: Чека те 1917. година

Русија би се могла суочити са понављањем Бољшевичке револуције из 1917. године ако не предузме хитне кораке за рјешавање растућег незадовољства, упозорио је шеф Комунистичке партије земље Генадиј Зјуганов.
"Рекли смо вам десет пута – економија ће сигурно пропасти. Први квартал је био потпуна катастрофа. Ако не предузмете хитне финансијске, економске и друге мјере, на јесен ћемо се суочити са оним што се догодило 1917. Немамо право да то поновимо", рекао је Генадиј Зјуганов парламенту, мислећи на успон Владимира Лењина на власт након свргавања Николаја Другог, посљедњег руског цара.
Иако се Зјугановљева странка, друга по величини у парламенту, представља као насљедник идеја Лењина и Карла Маркса, генерално се сматра дијелом кремљовске "псеудо-опозиције", која има за циљ да Русима пружи илузију демократије, према писању "Тајмса".
Међутим, Кремљ се последњих недјеља борио да обузда критике. Зјугановљеви коментари услиједили су након што је Викторија Боња, руска манекенка са адресом у Монаку и бивша ТВ звијезда, оптужила Кремљ да није успио да ријеши низ проблема, од економије до ограничења на интернету. Њен 18-минутни видео је прегледан више од 30 милиона пута откако је објављен прошле недјеље.
Кремљ је демантовао Боњину тврдњу да званичници држе предсједника Владимира Путина у незнању јер су превише "уплашени" да би му рекли истину о све већим проблемима Русије.
"Знате ли који је ризик? Људи ће престати да се плаше. Стиснути су као опруга, и једног дана та опруга ће пући", рекла је Боња. Није поменула сукобе у Украјини.
Чак је и државна агенција за анкете признала да је Путинов рејтинг одобравања пао на најнижи ниво од почетка сукоба у Украјини 2022. године. Према агенцији ВТСОМ, 66% Руса одобрава његове поступке, што је пад од 11 процентних поена од децембра. Иако је та бројка висока по западним стандардима, Кремљ контролише све националне медије, а Русија нема праве опозиционе странке. Пад Путинове подршке дјелимично је узрокован забраном апликације "Телеграм", коју користе десетине милиона Руса – од обичних грађана до бизнисмена и војника – као и другим ограничењима на интернету.
Зјуганов се жалио да је Кремљ одговорио Боњи, али је игнорисао апеле његове странке, преноси "Б92".
"Учинили смо све што смо могли да подржимо Путина, његову стратегију и политику. А онда се појави ова дама из Монака – и они је слушају!", рекао је.
Његова забринутост због понављања револуције из 1917. године, која је увела седам деценија комунистичке владавине, изазвала је подсмијех.
"Ово нису комунисти, ово су нека врста антикомуниста", рекао је политички аналитичар Абас Гаљамов.
"Нека чудна врста комуниста", написао је украјински новинар Јуриј Бутусов.
