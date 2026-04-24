Нова драма у Европи: Можда ће нас напасти за неколико мјесеци

Аутор:АТВ
Коментари:0
Пољски премијер Доналд Туск тврди је да би Русија могла да нападне чланицу НАТО у року од неколико мјесеци и отворено је довео у питање да ли би САД испуниле своју обавезу да се бране у случају таквог напада
Тускова интервенција долази усред извјештаја да је Пентагон припремио опције за САД да казне европске савезнике за које амерички предсједник Доналд Трамп вјерује да нису подржали рат против Ирана.
Свијет
Возач из БиХ под утицајем кокаина изазвао удес: Очекују га озбиљне посљедице
Опције су укључивале суспензију Шпаније из НАТО и преиспитивање америчке подршке британском захтјеву за Фокландска острва, објавио је "Ројтерс", позивајући се на интерни имејл Пентагона.
Туск је за новине у Аја Напи, на Кипру, рекао да је "највеће и најважније питање за Европу да ли су Сједињене Државе спремне да буду лојалне како је описано у нашим НАТО споразумима", преноси "Фајненшал Тајмс".
"За цијело источно крило, за моје сусједе, питање је да ли је НАТО и даље организација која је спремна, политички и логистички, да реагује ако Русија покуша да их нападне", рекао је Туск.
"Ово је нешто заиста озбиљно. Говорим о краткорочним перспективама, мјесецима, а не годинама", рекао је пољски лидер, мислећи на потенцијални руски напад.
Економија
Евро мијења изглед: Стижу нове новчанице, ево која одлази у историју
"Заиста је важно да знамо да ће сви схватити обавезе према НАТО једнако озбиљно као што то чини Пољска", додао је.
Туск је нагласио да његове коментаре не треба схватити као скептицизам према Члану 5 НАТО споразума, који се бави међусобном одбраном, већ као наду да ће се "гаранције на папиру претворити у нешто веома практично".
Туск је поменуо инцидент од прошле године у којем је око 20 руских дронова нарушило пољски ваздушни простор, рекавши да су неки савезници НАТО оклијевали да то сматрају нападом. Алијанса је на крају подигла борбене авионе који су оборили неке од дронова, што је био први директан сукоб између НАТО и руских средстава од 2022. године.
"Имао сам проблема током једне ноћи у септембру када смо имали ову прилично масовну провокацију дроном од стране Руса", рекао је Туск.
"Није ми било лако да убиједим наше партнере у НАТО да то није био случајан инцидент, већ добро планирана и припремљена провокација против Пољске. Неким нашим колегама је било много лакше да се претварају да се ништа није догодило. Зато желим да будем сигуран да ће, ако се нешто деси, Русија знати да ће реакција бити оштра и недвосмислена", рекао је.
Бања Лука
Мост у Чесми доноси још једну добробит Бањалучанима
Пољска је највећи потрошач НАТО по БДП-у, већ испуњава циљ алијансе од 5% и једна је од најчвршће про-трансатлантских земаља у Европи.
Коментари пољског лидера услиједили су на маргинама самита ЕУ на Кипру и односили су се на клаузулу блока о међусобној одбрани, Члан 42.7 Уговора о ЕУ, као одговор на Трампове пријетње да ће се повући из НАТО и двосмислен језик о поштовању Члана 5.
Предсједница Европске комисије Урсула фон дер Лајен рекла је да би блок требало да "оживи" Члан 42.7 овог прољећа.
Руски предсједник Владимир Путин рекао је да Москва нема намјеру да напада НАТО или да се мијеша у његове унутрашње послове. Путин је 21. априла рекао општинским званичницима да Русија зна како ће се рат у Украјини завршити, али да неће давати јавне изјаве о исходу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Тренутно на програму