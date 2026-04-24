Аутомобил слетио у Дунав, страхује се да су људи остали у возилу

Драматичан инцидент догодио се у Аустрији у петак увече када је аутомобил из још увијек непознатих разлога упао у Дунав, јавља тамошњи "Кронен цајтунг“.
Очевици су видјели како возило тоне и одмах су позвали хитне службе.
Први извјештаји указују да је возило црвене боје.
Спасилачке службе спроводе велику акцију на терену, јер постоји могућност да су путници остали заробљени у аутомобилу.
Како преноси „Кроне“, тренутно се претпоставља да се у аутомобилу налази најмање једна особа. Међутим, није искључено да је унутра заробљено више људи.
Спасилачка операција је још увијек у току.
Додатни детаљи о самом току несреће и тачном броју повријеђених особа за сада нису познати.
Надлежни органи апелују на грађане да избјегавају ово подручје, преноси Блиц.
