Револуција на пумпама: Уводи се јефтино гориво?

Европска комисија припрема револуцију на бензинским пумпама широм Европске уније. Разматра се увођење јефтинијег горива Е20 које садржи 20 одсто биоетанола.
Ово долази у јеку борбе против енергетске кризе изазване ратом на Блиском истоку, објавио је данас ексклузивно немачки "Билд.де".
Предуслов за његово лансирање на европско тржиште је измјена Директиве ЕУ о квалитету горива.
Три посланика њемачке демохришћанске уније ЦДУ у Европском парламенту, стручњаци за енергетику, климу и саобраћај, примили су писмо предсједника Комисије у које је увид имао "Билд".
Фон дер Лајен пише посланицима у Европском парламенту Петеру Лизеу (60), Јенсу Гизекеу (54) и Норберту Линсу (48), који се дуго залажу за Е20:
"Према важећим прописима, максимални дозвољени садржај етанола у бензину је 10 одсто (Е10). Комисија потврђује улогу коју мјешавине биогорива са већим удјелом могу имати у декарбонизацији постојећих возних паркова. Као дио ревизије оквира политике горива, Комисија ће размотрити одобравање виших нивоа етанола (Е20), узимајући у обзир посебно сва потенцијална питања везана за подобност постојећих мотора возила за ово гориво и потребу подстицања улагања у напредна биогорива".
Ово је заокрет и сада би јефтиније гориво могло да се уведе широм Европе, пише "Билд".
Унутар групе Европске народне партије (ЕПП) ово се слави као пробој. Стручњак за климатску политику Петер Лизе рекао је за Билд: "Биогорива су кључ за смањење трошкова горива. То се дешава одмах и без нове инфраструктуре. Одржива биогорива су незамјењив алат за брзу и друштвено одговорну декарбонизацију саобраћајног сектора. За аутомобилску индустрију и потрошаче, Е20 је решење које већ данас функционише".
Произвођачи попут BMW-а, Волксвагена и Мерцедеса одобрили су Е20 за новије моторе, рекао је за Билд Јенс Гизеке (ЦДУ), портпарол за саобраћајну политику клуба ЕПП-а.
