Да ли је угрожено чланство Шпаније у НАТО-у? Огласили се из Њемачке

Чланство Шпаније у НАТО савезу није доведено у питање, рекао је портпарол Владе Њемачке.
"Шпанија је члан НАТО-а и не видим разлог зашто би то требало да се промијени", навео је портпарол током редовне конференције за новинаре у Берлину.
Он је одговорио на питање новинара о извјештају Ројтерса у којем се позива на интерни имејл Пентагона у којем се суспензија Шпаније из Алијансе помиње као опција која се разматра.
Амерички званичник који није желио да буде именован рекао је да је Пентагон навео опције које САД имају на располагању за кажњавање савезника из НАТО-а који нису подржали америчке операције у рату са Ираном.
Извор, који није желио да буде именован, додао је да је једна од опција преиспитивање става САД о британском полагању права на Фокландска острва, преноси Срна.
