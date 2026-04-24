Пентагон разматра суспензију чланства Шпаније у НАТО-у

Интерни имејл америчког Министарства одбране наводно разматра опције за санкционисање појединих НАТО савезника због њиховог односа према америчким операцијама у рату са Ираном, укључујући могућност суспензије Шпаније из савеза, изјавио је амерички званичник.
Према тим наводима, у документу се анализирају мјере које би требало да одговоре на, како се тврди, „невољност неких савезника да САД обезбиједе право приступа, базирања и прелета (АБО) за војне операције“.
Међу опцијама се помињу и симболичне и политичке мјере које би требало да смање „осјећај права“ европских савезника.
У тексту је наведено да би евентуална суспензија Шпаније из НАТО имала прије свега симболичан ефекат, док се помиње и преиспитивање америчке политике према британским територијалним питањима, укључујући Фокландска острва.
Званичник је за Ројтерс навео да се у имејлу изражава фрустрација због одбијања неких савезника да дозволе коришћење војних база и простора за операције, при чему се посебно помиње Шпанија и њено одбијање да њене базе буду коришћене за нападе на Иран.
У тексту је наведено и да је амерички предсједник Доналд Трамп раније критиковао савезнике НАТО-а због недовољног учешћа у операцијама, док су поједини званичници Пентагона истакли да савез не може да буде „једносмјерна улица“.
Такође се помиње да би евентуалне мјере имале за циљ да пошаљу поруку европским партнерима, уз наводе да је америчка администрација незадовољна њиховим учешћем у актуелним безбједносним операцијама, преноси Спутњик.
