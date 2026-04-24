Пронађено 18 мртвих вукова, сумња се на тровање

24.04.2026 07:53

Вук
Фото: pexels/patrice schoefolt

Најмање 18 вукова и више других дивљих животиња угинуло је у Националном парку "Абруцо, Лацио и Молизе", а сумња се да су отровани.

Италијанске власти су покренуле истрагу.

"Овај случај је један од најтежих напада на дивљи свијет у Италији. Размјере су разорне", саопштено је из италијанског Министарства екологије.

Додаје да се посебна пажња посвећује заштити вукова, који имају кључну улогу у одржавању равнотеже екосистема.

"Лешеви животиња пронађени су на више локација унутар парка и око њега, планинског подручја у централној Италији које се дуго сматра упориштем опорављене популације вукова", наводе из Министарства.

вук животиња

Запалио ватру да отјера вукове, па спалио 7,5 хектара шуме

Надлежни из Националног парка "Абруцо, Лацио и Молизе" саопштили су да су животиње највјероватније угинуле од затрованог мамаца, што изазива забринутост не само за биодиверзитет, већ и за безбједност становништва.

Популација заштићених вукова у Италији знатно се опоравила посљедњих деценија, након што је током минулог вијека била доведена на ивицу истребљења.

Према попису из 2020. и 2021. године, популација вукова у Италији бројала је око 3.300 јединки, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Вук

вукови

Италија

Тровање

