Пронађено 18 мртвих вукова, сумња се на тровање

Најмање 18 вукова и више других дивљих животиња угинуло је у Националном парку "Абруцо, Лацио и Молизе", а сумња се да су отровани.
Италијанске власти су покренуле истрагу.
"Овај случај је један од најтежих напада на дивљи свијет у Италији. Размјере су разорне", саопштено је из италијанског Министарства екологије.
Додаје да се посебна пажња посвећује заштити вукова, који имају кључну улогу у одржавању равнотеже екосистема.
"Лешеви животиња пронађени су на више локација унутар парка и око њега, планинског подручја у централној Италији које се дуго сматра упориштем опорављене популације вукова", наводе из Министарства.
Надлежни из Националног парка "Абруцо, Лацио и Молизе" саопштили су да су животиње највјероватније угинуле од затрованог мамаца, што изазива забринутост не само за биодиверзитет, већ и за безбједност становништва.
Популација заштићених вукова у Италији знатно се опоравила посљедњих деценија, након што је током минулог вијека била доведена на ивицу истребљења.
Према попису из 2020. и 2021. године, популација вукова у Италији бројала је око 3.300 јединки, преноси Срна.
