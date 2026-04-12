Запалио ватру да отјера вукове, па спалио 7,5 хектара шуме

12.04.2026 12:43

Профил сивог вука у крупном плану. Вук гледа преко рамена са интензивним жутим очима, на мутној браон позадини.
Фото: Pexels/Leon Aschemann

Против 68-годишњег хрватског држављанина поднесена је кривична пријава због сумње да је изазвао пожар на отвореном простору на подручју Лашковице.

Како је утврдила полиција, мушкарац је ватру запалио како би одбранио своје стадо оваца и крава од вукова, али се она неконтролисано проширила, известила је Полицијска управа шибенско-книнска.

Криминалистичким истраживањем спроведеним у Полицијској станици Шибеник утврђено је да је осумњичени у петак, 10. априла, у јутарњим сатима на пределу званом Драчевица отвореним пламеном запалио траву и ниско растиње. Циљ му је био да одврати нападе вукова на своје стадо, али ватра се отела контроли.

илу-беба-13032026

Породица

Вјерује се да дјецу рођену на Васкрс прати посебна срећа кроз живот

Дојава о пожару примљена је у петак око 11.16 сати. Неконтролисано ширење ватре захватило је површину од 500 пута 150 метара. У пожару је изгорела сува трава, ниско растиње и борова шума, као и пет стабала маслина чији власник за сад није познат. Материјална штета биће утврђена накнадно.

На интервенцију су изашла 22 ватрогасца с девет возила, а пожар је у потпуности угашен у 17.16 сати. Након спроведеног истраживања, 68-годишњак је уз кривичну пријаву за довођење у опасност живота и имовине опште опасном радњом или средством предат притворском надзорнику Полицијске управе шибенско-книнске, преноси Индекс.

Прочитајте више

Лет авиона

Свијет

Хаос у авио-саобраћају: Отказани бројни летови широм Европе

1 ч

0
Беба спава замотана у декицу.

Породица

Вјерује се да дјецу рођену на Васкрс прати посебна срећа кроз живот

1 ч

0
Трешње на гранама, прекривене великим зеленим листовима

Здравље

Трешња смирује и подстиче правилан рад срца

1 ч

0
Офарбано црвено јаје у плетеној кошарици

Друштво

Како су Срби некад славили Васкрс, а како то раде данас

1 ч

1

Више из рубрике

Lisice zatvor pritvor

Регион

Држављанин Црне Горе ухапшен у Словенији по потјерници Интерпола

3 ч

0
Полиција знак Стоп, такозвано полицијско лизало

Регион

Син дивљао на путу, отац му средио да добије казну

19 ч

0
Конобарица, флерт

Регион

Афера љубавног троугла с конобарицом дрма цијели град

20 ч

0
медвјед

Регион

Медвјед примјећен у близини села, становници упозорени на опрез

23 ч

0

