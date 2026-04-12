Запалио ватру да отјера вукове, па спалио 7,5 хектара шуме

Против 68-годишњег хрватског држављанина поднесена је кривична пријава због сумње да је изазвао пожар на отвореном простору на подручју Лашковице.
Како је утврдила полиција, мушкарац је ватру запалио како би одбранио своје стадо оваца и крава од вукова, али се она неконтролисано проширила, известила је Полицијска управа шибенско-книнска.
Криминалистичким истраживањем спроведеним у Полицијској станици Шибеник утврђено је да је осумњичени у петак, 10. априла, у јутарњим сатима на пределу званом Драчевица отвореним пламеном запалио траву и ниско растиње. Циљ му је био да одврати нападе вукова на своје стадо, али ватра се отела контроли.
Дојава о пожару примљена је у петак око 11.16 сати. Неконтролисано ширење ватре захватило је површину од 500 пута 150 метара. У пожару је изгорела сува трава, ниско растиње и борова шума, као и пет стабала маслина чији власник за сад није познат. Материјална штета биће утврђена накнадно.
На интервенцију су изашла 22 ватрогасца с девет возила, а пожар је у потпуности угашен у 17.16 сати. Након спроведеног истраживања, 68-годишњак је уз кривичну пријаву за довођење у опасност живота и имовине опште опасном радњом или средством предат притворском надзорнику Полицијске управе шибенско-книнске, преноси Индекс.
