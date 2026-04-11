Афера љубавног троугла с конобарицом дрма цијели град

Аутор:АТВ
Коментари:0
Огулин тресе афера љубавног троугла који укључује старијег незапосленог мушкарца, ученика средње школе и конобарицу.
Управо је, по оптужници Општинског државног тужилаштва у Карловцу, старији мушкарац запријетио убиством младића и његовог оца у борби за наклоност те дјевојке, преноси "24сата.хр".
По оптужници, 37-годишњак је 9. децембра прошле године у кафићу у којему ради та конобарица управо њој поручио да ће убити тог средњошколца и његовог оца, што је ова и пренијела оштећеном, а то је код њега изазвало осјећај забринутости и страха.
Хроника
Најстарији дио овог троугла је негирао да би пријетио било коме, штавише, навео је да га је конобарица позвала у кафић, да су сједили тамо сатима, а одједном да га је почела вербално нападати и пријетити му.
Рекао је органима гоњења за давања исказа да су у вези пар мјесеци и да је њено понашање непредвидиво.
Ученик је исказао да је с конобарицом био неколико седмица у октобру прошле године у вези, а онда да су се помирили у новембру.
Тада би му се она повјерила да има проблема са старијом особом коју он лично не познаје, али да ју познаје његов отац.
"Тај мушкарац врши притисак на конобарицу да буду у вези и отац се ангажовао и разговарао с господином, а овај му је поручио да је конобарица трудна и да мора бити с њим", рекао је наводно младић.
Љубав и секс
Наставио је да је примијетио како га старији конкурент за наклоност даме прати по граду у возилу, а да је кулминација била тог 9. просинца с изреченим пријетњама.
Конобарица је исказала да је са старијим мушкарцем ушла у приснији однос, али не и у везу због старосне разлике.
Наводно му је почетком децембра поручила да је њихов однос завршио, што овај није прихватио.
Србија
Општинско државно тужилаштво у Карловцу је утврдило да има довољно елемената за подизање оптужнице против 37-годишњака против којег се предлаже продужење мјера забране.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму