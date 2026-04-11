Афера љубавног троугла с конобарицом дрма цијели град

АТВ
11.04.2026 18:01

Конобарица, флерт
Фото: Pexels/Photo by cottonbro studio

Огулин тресе афера љубавног троугла који укључује старијег незапосленог мушкарца, ученика средње школе и конобарицу.

Управо је, по оптужници Општинског државног тужилаштва у Карловцу, старији мушкарац запријетио убиством младића и његовог оца у борби за наклоност те дјевојке, преноси "24сата.хр".

Негира да је пријетио

По оптужници, 37-годишњак је 9. децембра прошле године у кафићу у којему ради та конобарица управо њој поручио да ће убити тог средњошколца и његовог оца, што је ова и пренијела оштећеном, а то је код њега изазвало осјећај забринутости и страха.

Хитна помоћ

Хроника

Тукли и понижавали радника Хитне помоћи

Најстарији дио овог троугла је негирао да би пријетио било коме, штавише, навео је да га је конобарица позвала у кафић, да су сједили тамо сатима, а одједном да га је почела вербално нападати и пријетити му.

Рекао је органима гоњења за давања исказа да су у вези пар мјесеци и да је њено понашање непредвидиво.

Ученик је исказао да је с конобарицом био неколико седмица у октобру прошле године у вези, а онда да су се помирили у новембру.

Пратио га

Тада би му се она повјерила да има проблема са старијом особом коју он лично не познаје, али да ју познаје његов отац.

"Тај мушкарац врши притисак на конобарицу да буду у вези и отац се ангажовао и разговарао с господином, а овај му је поручио да је конобарица трудна и да мора бити с њим", рекао је наводно младић.

sreca radost ljubav

Љубав и секс

Јапанска метода тишине која смирује сукобе и јача односе

Наставио је да је примијетио како га старији конкурент за наклоност даме прати по граду у возилу, а да је кулминација била тог 9. просинца с изреченим пријетњама.

Мјере забране

Конобарица је исказала да је са старијим мушкарцем ушла у приснији однос, али не и у везу због старосне разлике.

Наводно му је почетком децембра поручила да је њихов однос завршио, што овај није прихватио.

Утапање

Србија

Драма на Сави: Полиција спасила дијете и мушкарца након превртања чамца

Општинско државно тужилаштво у Карловцу је утврдило да има довољно елемената за подизање оптужнице против 37-годишњака против којег се предлаже продужење мјера забране.

Више из рубрике

медвјед

Регион

Медвјед примјећен у близини села, становници упозорени на опрез

7 ч

0
Хорор: Невјенчану супругу тјерао на односе са малољетним сином

Регион

Хорор: Невјенчану супругу тјерао на односе са малољетним сином

11 ч

0
Чекић на столу поред осталог алата.

Регион

Након свађе чекићем изударао човјека по глави

12 ч

0
Паре

Регион

Мушкарац остало без 125.000 евра због интернет преваре

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

05

Бивши борчевац прегазио рак, истрчао на терен и тресао мрежу

21

59

ФИБА Лига шампиона: Јуниори Игокее у финалу!

21

47

Умро глумац из "Бетмена"

21

26

Без струје остао велики дио српске пријестонице, откривен узрок

21

21

Драма на Велику суботу у Бечу, више повријеђених

