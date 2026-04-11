Тукли и понижавали радника Хитне помоћи

А.С. (37) и М.К. (34) осуђени су на новчане казне од по 5.000 КМ због понижавајућег понашања над радником службе хитне медицинске помоћи Дома здравља Мркоњић Град, којег су тукли током пружања помоћи повријеђеном у локалу.
Они су неправоснажно осуђени због кривичног дјела злостављање, мучење и друго нељудско и понижавајуће поступање у стицају са кривичним дјелом тјелесна повреда.
Суд им је изрекао јединствене новчане казне у износу од по 5.000 КМ које су оптужени дужни платити суду у року од 30 дана, од дана правоснажности пресуде, преноси портал "Независне".
"Уколико оптужени М.К. у остављеном року не плати новчану казну, суд ће наредити њено принудно извршење, а ако новчана казна путем принудног извршења не буде наплаћена у року од једне године, суд ће донијети одлуку о замјени новчане казне у казну затвора на начин да се 100 КМ новчане казне замијени једним даном казне затвора. У случају да оптужени А.С. не плати изречену казну у остављеном року, суд ће без одлагања наредити њену замјену у казну затвора на начин да се 100 КМ новчане казне замијени једним даном казне затвора", пише у пресуди.
Такође су дужни солидарно платити суду трошкове медицинског вјештачења у износу од 150 КМ, као и паушални износ трошкова кривичног поступка у висини од по 300 КМ, све у року од 30 дана од дана правоснажности пресуде.
Како је потврђено "Независним новинама", оптужница на основу које су осуђени теретила их је да су 22. априла 2023. године око 1.30 у Мркоњић Граду, у мјесту Подбрдо, у угоститељском објекту ометали раднике службе хитне медицинске помоћи Дома здравља Мркоњић Град, М.Ш. и О.С.
Они су тада пружали прву помоћ повријеђеном лицу М. Џ., а оптужени су им се обраћали повишеним гласом те су им упућивали псовке и вербалне увреде.
"Оштећени М.Ш. је изашао испред угоститељског објекта, након чега је А. С. изашао за њим и физички га напао тако што му је пришао иза леђа и рукама га ухватио за десну руку те га физичком снагом угурао у унутрашњост објекта", пише у оптужници.
Даље се наводи да је шаком ударао М.Ш. више пута у предјелу потиљка главе и леђа, узвикујући "да је он полиција и да ће се радити како он каже".
"Након тога је М.К. руком ухватио оштећеног М.Ш. за вилицу и отвореним дланом га ударио у предјелу носа", наводи се у оптужници.
Додаје се да је М.Ш. задобио тјелесне повреде у виду отока и хиперемије на потиљку главе и горње усне те хиперемије на врату и леђима.
Како је наведено, поступали су према оштећеном на начин којим се вријеђа људско достојанство те су учинили кривично дјело злостављање, мучење и друго нељудско и понижавајуће поступање из члана 149. став 1. у вези са чланом 37. Кривичног законика Републике Српске.
