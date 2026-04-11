Logo
Large banner

Тукли и понижавали радника Хитне помоћи

Аутор:

АТВ
11.04.2026 17:50

Коментари: 2

2
Фото: АТВ

А.С. (37) и М.К. (34) осуђени су на новчане казне од по 5.000 КМ због понижавајућег понашања над радником службе хитне медицинске помоћи Дома здравља Мркоњић Град, којег су тукли током пружања помоћи повријеђеном у локалу.

Они су неправоснажно осуђени због кривичног дјела злостављање, мучење и друго нељудско и понижавајуће поступање у стицају са кривичним дјелом тјелесна повреда.

Суд им је изрекао јединствене новчане казне у износу од по 5.000 КМ које су оптужени дужни платити суду у року од 30 дана, од дана правоснажности пресуде, преноси портал "Независне".

"Уколико оптужени М.К. у остављеном року не плати новчану казну, суд ће наредити њено принудно извршење, а ако новчана казна путем принудног извршења не буде наплаћена у року од једне године, суд ће донијети одлуку о замјени новчане казне у казну затвора на начин да се 100 КМ новчане казне замијени једним даном казне затвора. У случају да оптужени А.С. не плати изречену казну у остављеном року, суд ће без одлагања наредити њену замјену у казну затвора на начин да се 100 КМ новчане казне замијени једним даном казне затвора", пише у пресуди.

Такође су дужни солидарно платити суду трошкове медицинског вјештачења у износу од 150 КМ, као и паушални износ трошкова кривичног поступка у висини од по 300 КМ, све у року од 30 дана од дана правоснажности пресуде.

Хитна помоћ пружала помоћ повријеђеном

Како је потврђено "Независним новинама", оптужница на основу које су осуђени теретила их је да су 22. априла 2023. године око 1.30 у Мркоњић Граду, у мјесту Подбрдо, у угоститељском објекту ометали раднике службе хитне медицинске помоћи Дома здравља Мркоњић Град, М.Ш. и О.С.

Они су тада пружали прву помоћ повријеђеном лицу М. Џ., а оптужени су им се обраћали повишеним гласом те су им упућивали псовке и вербалне увреде.

"Оштећени М.Ш. је изашао испред угоститељског објекта, након чега је А. С. изашао за њим и физички га напао тако што му је пришао иза леђа и рукама га ухватио за десну руку те га физичком снагом угурао у унутрашњост објекта", пише у оптужници.

Тукао га и говорио да ће радити шта он каже

Даље се наводи да је шаком ударао М.Ш. више пута у предјелу потиљка главе и леђа, узвикујући "да је он полиција и да ће се радити како он каже".

"Након тога је М.К. руком ухватио оштећеног М.Ш. за вилицу и отвореним дланом га ударио у предјелу носа", наводи се у оптужници.

Додаје се да је М.Ш. задобио тјелесне повреде у виду отока и хиперемије на потиљку главе и горње усне те хиперемије на врату и леђима.

Како је наведено, поступали су према оштећеном на начин којим се вријеђа људско достојанство те су учинили кривично дјело злостављање, мучење и друго нељудско и понижавајуће поступање из члана 149. став 1. у вези са чланом 37. Кривичног законика Републике Српске.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Насиље

Туча

Хитна помоћ

Мркоњић Град

пресуда

Коментари (2)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner