Подигнута оптужница против шесторке из Бањалуке због трговине наркотицима

Аутор:АТВ
Коментари:0
Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци подигло је оптужницу против Данијела Делића (44), Раденка Зељковића (51), Мирка Марковића (48), Мирослава Бузаковића (58), Бранимира Кајкута (49) и Нине Куваље (45) који су ухапшени у акцији "Петља".
Шесторка се терети због трговине наркотицима.
Марковићу се на терет ставља и кривично дјело недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја.
Дрога је потом, како се наводи, давана другим оптуженима, који су је даље продавали.
Препродаја наркотика је договарана у телефонским разговорима између осумњичених.
Хроника
Према наводима оптужнице, они су од почетка 2025. године до 14. октобра 2025. године, на подручју Бањалуке, неовлаштено, ради даље продаје, набављали, држали, преносили, нудили на продају, посредовали у продаји и продавали кокаин и марихуану.
"Оптужена лица су неовлаштено набављали, продавали и држали ради продаје супстанце или препарате који су проглашени за опојне дроге", наводе се оптужници, коју је објавиле Окружно јавно тужилаштву у Бањалуци.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму