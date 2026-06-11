Словенија укида граничне контроле према Хрватској и Мађарској

Аутор:АТВ
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Влада Словеније укинула је привремене контроле на унутрашњој шенгенској граници са Хрватском и Мађарском, јавља Анадолија.
Из Министарства унутрашњих послова Словеније објављено је да ће полиција сада контроле спроводити на другачији начин, што ће значајно повећати проток саобраћаја.
Влада је процијенила да, с обзиром на тренутну ситуацију и развој догађаја, више нема потребе за сталним контролама на унутрашњим границама, потврдио је министар унутрашњих послова Франци Матоз на конференцији за новинаре. Он је навео да је одлуку о привременом поновном увођењу контрола донијела претходна влада 2024. године.
Према његовим ријечима, надзор ће се од сада спроводити у другачијим, бољим облицима полицијског рада. То подразумијева насумичне контроле на основу анализе ризика, као и компензационе мјере на најважнијим и безбједносно најугроженијим транзитним рутама.
Матоз сматра да је ова мјера хитно потребна јер се број миграција на западнобалканској рути ове године драстично повећао, а нови, циљани систем биће ефикаснији, олакшаће проток путника и теретног саобраћаја, те растеретити полицијске станице.
Вршилац дужности генералног директора полиције Данијел Лорбек прецизирао је да ће полицајци у ноћи са четвртка на петак у поноћ прекинути надзор, измијенити сигнализацију и уклонити опрему како би прелазак границе био несметан. Ослобођени полицијски капацитети биће преусмјерени на друге задатке, укључујући и обавезе из пакта о миграцијама. Лорбек је додао да је број илегалних прелазака ове године порастао за више од 60 одсто.
Овај потез услиједио је након што је Европска комисија прошле седмице позвала Словенију и још осам чланица Шенгенског простора да укину граничне контроле, уз напомену да ће Пактом о миграцијама и азилу бити испуњени услови за постепено укидање унутрашњих граница.
Међу земљама којима је упућен овај апел су Италија и Аустрија, које и даље спроводе контроле на граници са Словенијом.
Словенија је граничне контроле са Хрватском и Мађарском непрекидно спроводила од октобра 2023. године због погоршања безбједносне ситуације на Блиском истоку и пријетње од тероризма, након што је Италија из истих разлога увела контроле Словенији. Иако је Љубљана недавно продужила ове мјере до 21. децембра ове године, нова влада је ипак одлучила да их суспендује.
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