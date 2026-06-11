Влада Словеније укинула забрану извоза оружја Израелу

Аутор:АТВ
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Влада Словеније поништила је одлуку из 2025. године о забрани извоза и транзита оружја и војне опреме у Израел, као и већине увоза оружја из те земље, саопштило је Министарство одбране.
Министарство наводи да забрана више није неопходна јер је трговина оружјем већ регулисана националним законом и правилима ЕУ.
У саопштењу се додаје да постојеће законодавство и прописи већ дефинишу процедуре и контроле издавања дозвола и да је одлука усклађена са заједничким ставом ЕУ о контроли извоза оружја.
Забрана је уведена под тадашњим премијером Робертом Голобом, који је у то вријеме указао да је Словенија прва земља ЕУ која је увела такав ембарго.
У јуну је словеначки парламент изгласао владу десног центра премијера Јанеза Јанше након избора одржаних у марту, преноси Срна.
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