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Порука из Русије: Лидери Француске, Велике Британије и Њемачке само се претварају да желе мир

Аутор:

АТВ
11.06.2026 18:29

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Порука из Русије: Лидери Француске, Велике Британије и Њемачке само се претварају да желе мир
Фото: Tanjug / AP / Alberto Pezzali

У заједничкој изјави лидера Француске, Њемачке и Велике Британије у којој се помиње распоређивање мултинационалних снага на територији Украјине нема ничег новог, изјавила је Марија Захарова, портпарол Министарства спољних послова Руске Федерације.

"Нема ничега новог у изјави тројице европских лидера. Покушали су да изнесу исте аргументе још 2022-2024. године у форматима Копенхагена и Бургенштока, подржавајући 'формулу' без излаза. Ти форуми су одавно заборављени, јер су сами себе дискредитовали, будући да су првобитно били усмјерени не на мир, већ на рат", наводи се у коментару Захарове објављеном на Телеграму.

Према њеним ријечима, лидери ових земаља се у својим изјавама претварају да позивају на мир, али у стварности постављају априори неприхватљиве услове, повећавају производњу оружја дугог домета за Кијев и предузимају кораке ка милитаризацији Украјине и Европе.

"Европљани слиједе курс усмјерен на спречавање стварања услова за преговоре о истински свеобухватном, праведном и трајном миру", оцијенила је руска званичница, а преноси РТ Балкан.

Како напомиње, они то ни сами не крију. Прије двије недјеље, 28. маја ове године, шефица европске дипломатије Каја Калас изјавила је: "Европа никада неће бити неутрални посредник између Русије и Украјине, јер смо на страни Украјине и бранимо сопствене безбједносне интересе".

"Тиме је признала да Европа у суштини тражи мјесто за преговарачким столом као дио јединствене делегације Запада и Украјине против Русије", закључила је Захарова.

Лидери Велике Британије, Француске и Њемачке, заједно са Зеленским, објавили су изјаву са пет основних услова за почетак процеса рјешавања сукоба у Украјини подржавајући директне преговоре између Москве и Кијева уз обавезно учешће Сједињених Држава.

Ови захтјеви укључују поуздане, правно обавезујуће безбједносне гаранције за Украјину, укључујући распоређивање мултинационалних снага и одржавање замрзавања руске имовине док се не обезбиједи пуна надокнада штете.

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Тагови :

Русија

Украјина

Владимир Зеленски

Фридрих Мерц

Кир Стармер

Емануел Макрон

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