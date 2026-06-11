Желе да укину удовичке пензије - захтјев изазвао буру

Аутор:АТВ
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Бура у њемачком друштву услиједила је након захтјева да се пензије за удовице у овој земљи укину.
Према извештају листа ""ЕЛТ", економски стручњаци залажу се за то да се досадашња пензија за удовице дугорочно замијени обавезним поделом пензије.
Економски стручњаци критикују досадашњу пензију за удовице јер сматрају да "више не одговара савременим радним и породичним биографијама". У центру критике је питање да ли постојећи систем довољно подржава сопствену запосленост.
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Према приједлогу, пензија за удовице би након прелазног периода била замијењена обавезним подјелом пензије. Тиме би пензијска права стечена током брака била равномјерно подијељена између оба партнера.
Модел није нов. Већ данас брачни парови под одређеним условима могу добровољно изабрати подјелу пензије. Њемачки пензиони фонд напомиње да након подјеле пензије више није могуће примати пензију за удовице или удовце.
Код подјеле пензије, пензијска права стечена током брака се сабирају и затим равномјерно дијеле. Онај ко је током брака мање зарађивао или дуже вријеме обављао породичне обавезе, може тако стећи сопствена пензијска права.
Разлика у односу на пензију за удовице је значајна. Пензија за удовице се исплаћује тек након смрти партнера и зависи од његових пензијских права. Подјела пензије, са друге стране, утиче одмах на сопствене пензионе рачуне оба партнера.
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Присталице сматрају да је ово модернији модел јер би оба супружника била боље заштићена сопственим правима.
Критичари упозоравају да би људи са ниским пензијским правима могли бити у лошијем положају ако промјена не буде добро осмишљена.
Економски стручњаци тврде да "обрачун прихода код пензија за преживеле може одвратити жене од стицања сопствених пензијских права". Ко касније оствари додатни приход, мора рачунати с тим да ће му пензија за удовице бити дјелимично умањена.
Из угла заговорника реформе, то може довести до тога да се додатни рад финансијски мање исплати. Подјела пензије треба да избјегне овај ефекат, јер се подијељена права третирају као сопствена пензија.
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Ова аргументација, међутим, не одговара истој друштвеној стварности за све. Многе старије жене имају ниже сопствене пензије због бриге о дјеци, њези чланова породице или рада са скраћеним радним временом.
За њих је пензија за удовице често важан дио мјесечних прихода.
Према важећем закону, и даље постоје мала и велика пензија за удовице или удовце. Велика пензија за удовице или удовце обично износи 55 процената пензије преминулог партнера.
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Према старом закону, то може бити 60 процената. То се посебно односи на одређене старије брачне и годиште. Њемачки пензиони фонд и даље описује ово прелазно правило као важеће.
Мала пензија за удовице или удовце је нижа и према новијем закону у многим случајевима временски ограничена. Сопствени приход може умањити пензију за преживјеле ако прелази одређене износе.
Потпуно укидање пензије за удовице био би дубок захват у пензиону сигурност многих људи. Зато се у дебати често говори о прелазним роковима и заштити стечених права.
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То значи да постојећа права не би требало да нестану преко ноћи. Посебно људи који су свој живот планирали према важећим правилима морају бити заштићени.
И пензиони стручњаци напомињу да прелазак на подјелу пензије краткорочно вјероватно не би донио велике уштеде. Јер у многим случајевима права не би била укинута, већ другачије расподијељена.
Дебату би посебно пажљиво требало да прате старији брачни парови, домаћинства са једним хранитељем и људи са прекидима у радној биографији. У овим групама пензијска права између партнера често су врло неједнако расподијељена.
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И жене које су због бриге о деци или њези годинама радиле ограничено, могле би бити посебно погођене промјенама. За њих пензија за удовице у старости може значити разлику између финансијске стабилности и озбиљних ограничења.
Млађи парови би се вјероватно лакше прилагодили новом систему у случају реформе. За њих би обавезна подјела пензије могла бити транспарентнија, јер оба партнера од почетка виде која права настају током брака.
За сада није донијета одлука о укидању пензије за удовице. Захтјеви економских стручњака, међутим, повећавају притисак на политику да преиспита заштиту преживјелих у оквиру шире пензионе реформе.
Није јасно да ли би евентуални обавезни модел важио само за нове бракове или би могао обухватити и млађе постојеће бракове. Такође није ријешено колико би прелазни период требало да траје.
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Кључно би било и да ли би вријеме бриге о дјеци, вријеме неге и ниски приходи били посебно узети у обзир. Без таквих периода, реформски модел би могао довести до социјалних неправди.
Ко већ прима пензију за удовице или удовце, не мора због актуелне дебате да очекује њен брзи престанак. Важеће правне одредбе и даље су на снази.
Ипак, може бити корисно провјерити сопствену пензиону сигурност. То укључује сопствену пензиону информацију, могуће пензије из радног односа, приватну штедњу и права стечена током брака.
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Ко се налази пред одлуком између подијеле пензије и пензије за преживјеле, требало би да се посавјетује индивидуално. Одлука за поделу пензије може бити обавезујућа и касније искључити право на пензију за удовице или удовце.
Захтјев за укидање пензије за удовице треба схватити озбиљно, јер су га утицајни економисти поново унијели у пензиону дебату. Међутим, укидање још није одлучено.
Приједлог има за циљ промену система ка обавезној подјели пензије. Да ли ће то постати закон, зависи од политичке већине, прелазних правила и социјалне равнотеже.
Ко је погођен, не треба да се води насловима, већ да провјери своја права на основу званичних информација.
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