Кремљ: Руске банке јаче од санкција

Аутор:АТВ
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Упркос проширењу санкција Европске уније против Русије и покушајима да се изазове банкарска криза, ситуација је стабилна и под контролом, изјавио је портпарол руског председника Дмитриј Песков.
Како је напоменуо, руски предсједник Владимир Путин је на састанку са Владом говорио о томе да, упркос одређеним потешкоћама и трендовима који се огледају у уздржаности инвеститора и успоравању, ситуација остаје потпуно стабилна и под потпуном контролом. Додао је да се исто може рећи и за банкарски сектор.
Портпарол Кремља је нагласио да Централна банка Руске Федерације пажљиво прати стање у овом сектору и предузима мјере како би очувала његову стабилност.
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"Када је ријеч о незаконитим санкцијама усмереним против банкарског система, то није нова појава. Наше највеће банке су већ дуго под санкцијама. То не спријечава банке да остварују значајан профит, развијају се, задрже апсолутну стабилност и одрже највише оцјене поузданости", подвукао је он.
Песков је додао да на тржишту послују компаније које обезбјеђују читав спектар услуга неопходних за спољнотрговинске операције.
Предсједница Европске комисије Урсула фон дер Лајен раније је изјавила да би нови, 21. пакет санкција ЕУ против Русије могао да утиче на енергетски, финансијски сектор, трговину криптовалутама, као и рибарску индустрију.
Према наводима Ројтерса, ЕУ разматра увођење санкција за око 170 физичких и правних лица, укључујући и 90 банака. Шефица европске дипломатије Каја Калас изјавила је да би нова листа личних санкција против Русије могла бити најобимнија у посљедње двије године, преноси РТ Балкан.
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