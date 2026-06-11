Logo

Кремљ: Руске банке јаче од санкција

Аутор:

АТВ
11.06.2026 14:22

Коментари:

0
Moskva/Kremlj
Фото: Tanjug/AP

Упркос проширењу санкција Европске уније против Русије и покушајима да се изазове банкарска криза, ситуација је стабилна и под контролом, изјавио је портпарол руског председника Дмитриј Песков.

Како је напоменуо, руски предсједник Владимир Путин је на састанку са Владом говорио о томе да, упркос одређеним потешкоћама и трендовима који се огледају у уздржаности инвеститора и успоравању, ситуација остаје потпуно стабилна и под потпуном контролом. Додао је да се исто може рећи и за банкарски сектор.

Портпарол Кремља је нагласио да Централна банка Руске Федерације пажљиво прати стање у овом сектору и предузима мјере како би очувала његову стабилност.

илу-хороскоп-03042026

Занимљивости

Ови знакови ускоро улазе у најсрећнији период живота

"Када је ријеч о незаконитим санкцијама усмереним против банкарског система, то није нова појава. Наше највеће банке су већ дуго под санкцијама. То не спријечава банке да остварују значајан профит, развијају се, задрже апсолутну стабилност и одрже највише оцјене поузданости", подвукао је он.

Песков је додао да на тржишту послују компаније које обезбјеђују читав спектар услуга неопходних за спољнотрговинске операције.

Предсједница Европске комисије Урсула фон дер Лајен раније је изјавила да би нови, 21. пакет санкција ЕУ против Русије могао да утиче на енергетски, финансијски сектор, трговину криптовалутама, као и рибарску индустрију.

Према наводима Ројтерса, ЕУ разматра увођење санкција за око 170 физичких и правних лица, укључујући и 90 банака. Шефица европске дипломатије Каја Калас изјавила је да би нова листа личних санкција против Русије могла бити најобимнија у посљедње двије године, преноси РТ Балкан.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

санкције

Русија

Дмитриј Песков

банка

Кремљ

Коментари (0)

Прочитајте више

Хороскоп

Занимљивости

Ови знакови ускоро улазе у најсрећнији период живота

1 ч

0
Фудбалери БиХ на тренингу у Канади

Фудбал

БиХ би сутра могла понизити Канаду без обзира на резултат

1 ч

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Регион

Разорна експлозивна направа активирана испод аутомобила у Беранама

1 ч

0
Змијоловац Владица Станковић хвата змију.

Србија

Чувеног змијоловца Владицу ујела змија: Мајко моја, јао

1 ч

0

Више из рубрике

Украо јој торбицу, она га више пута брутално прегазила: Ево коју је казну добила Италијанка

Свијет

Украо јој торбицу, она га више пута брутално прегазила: Ево коју је казну добила Италијанка

2 ч

0
Марија Захарова

Свијет

Захарова: Кијев сваке недјеље бомбардује Европску унију

2 ч

0
Ормуски мореуз је водени пут између Персијског залива и Оманског залива.

Свијет

Иран потврдио: Потпуна блокада је на снази до даљњег

3 ч

0
Дјевојчица пала са 12. спрата

Свијет

Узнемирујући снимак: Дјевојчица пала са 12. спрата

3 ч

0

  • Најновије

15

49

"Ребалансом повећање субвенција Жељезницама за 35 милиона КМ"

15

48

Потврђена пресуда: Балијагићу 40 година затвора

15

43

Додик са епископом британско-ирским Нектаријем: Улога СПЦ у очувању саборности народа немјерљива

15

41

Снежана Ружичић дала изјаву у МУП-у СБК

15

38

Желе да укину удовичке пензије - захтјев изазвао буру

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима