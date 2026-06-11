Logo

Ови знакови ускоро улазе у најсрећнији период живота

Аутор:

АТВ
11.06.2026 14:19

Коментари:

0
Хороскоп
Фото: pexels/Jean Neves

Према прецизним астролошким прогнозама, Ракови, Ваге и Јарчеви од 20. јуна коначно ступају у свој најсрећнији период године. Ово је вријеме када се дугогодишње стрпљење исплаћује кроз конкретне резултате, а астролози ове знакове савјетују да мудро искористе прилике које им долазе на ноге, јер новца неће мањкати.

Посљедњих мјесеци многи су пажљиво планирали сваки трошак, одлагали ситне жеље и свакодневно тражили начин да растерете кућни буџет. Међутим, звијезде су се коначно посложиле.

Фудбалери БиХ на тренингу у Канади

Фудбал

БиХ би сутра могла понизити Канаду без обзира на резултат

За ова три хороскопска знака предстоји период који доноси дуго очекивано финансијско олакшање и стабилност.

Од 20. јуна енергија планета окреће се у њихову корист, отварајући врата за додатну зараду, напредовање на послу и трајно рјешавање новчаних брига које су их оптерећивале.

Рак: Вријеме када стари дугови постају нова зарада

Припадници овог знака први ће осјетити да се њихова финансијска ситуација мијења из коријена. Новац за који су мислили да је изгубљен или да га никада неће добити, изненада ће се појавити – било кроз враћање старог дуга, исплату која касни мјесецима или наплату посла који је дуго био „на чекању“.

За Ракове ово није само пролазна срећа, већ најсрећнији период у којем њихов труд коначно бива материјално признат. На пословном плану отварају се могућности за додатне приходе који ће им омогућити да дишу пуним плућима, а мир у кући постаћете њихова нова реалност.

Владица Станковић

Србија

Чувеног змијоловца Владицу ујела змија: Мајко моја, јао

Вага: Пословни успјех који директно пуни новчанике

За Ваге долази вријеме у којем ће њихов досадашњи рад бити адекватно вреднован. Многи припадници овог знака могу очекивати пословну понуду која доноси знатно боље услове од свега што су до сада радили.

Ово је за њих прави најсрећнији период, посебно за оне који воде приватни посао или раде са клијентима, јер ће људи који су раније оклијевали сада са одушевљењем пристајати на њихове услове. Финансијска слика ће постати драстично боља, а прилив новца ће им омогућити да без размишљања себи приуште оно о чему су дуго маштали.

Јарац: Пословни преокрет који доноси потпуну стабилност

Јарчеви улазе у фазу која доноси конкретне резултате напорног рада из прошлости. Могућ је изненадни пословни преокрет, покретање нове сарадње или прилика која долази из другог града или иностранства.

богородица-икона-05092025

Савјети

Свештеници објаснили гдје се по правилу држе иконе у кући

За Јарчеве, овај најсрећнији период значи да више не морају да брину о сваком динару. Финансијска стабилност постаје њихова свакодневица, а осјећај да коначно могу да планирају будућност без грча у стомаку донијеће им неописиво олакшање.

Како задржати срећу и напунити буџет до краја године

Сада када знате да вам звијезде иду наруку, важно је да ову шансу не испустите. Кључ је у томе да будете спремни на промјене које доноси 20. јун. Иако новац стиже, астролози савјетују да будете захвални на упорности коју сте показали, јер вас је управо она довела до ове тачке.

Фудбалери БиХ

Фудбал

Играчи БиХ насмијали и своје навијаче: Погледајте како изговарају своја имена

Ово није тренутак за расипање, већ за мудро улагање у оно што вас чини стабилним.

(Крстарица)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хороскоп

астрологија

Астролози

Хороскоп 2026

Коментари (0)

Прочитајте више

Медвјед

Градови и општине

Медвјед уочен међу кућама: Мјештани позвани на опрез

2 ч

0
'Мрзим те', 'Сине, ј... се': Прочитане поруке дјечака убице и његове мајке

Србија

'Мрзим те', 'Сине, ј... се': Прочитане поруке дјечака убице и његове мајке

2 ч

0
Унутрађњост аутомобила у црној боји са приказаним воланом и дисплејом.

Ауто-мото

Овај изум би бензинце могао да спаси од изумирања

2 ч

0
Фудбалер Хаитија Доминик Сајмон

Фудбал

Нови ФИФА скандал, једна репрезентација је жртва

2 ч

0

Више из рубрике

Данска застава

Занимљивости

Најстарија на свијету: Ово је легенда о "застави са неба"

5 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

Дневни хороскоп за 11. јун: Ево за кога стижу важне вијести

8 ч

0
Новац еури

Занимљивости

Ови знакови су рођени за луксуз, али им новац стално измиче

19 ч

0
Врата

Занимљивости

Даље нећеш моћи — чистачица случајно забарикадирала улаз у продавницу

22 ч

0

  • Најновије

15

49

"Ребалансом повећање субвенција Жељезницама за 35 милиона КМ"

15

48

Потврђена пресуда: Балијагићу 40 година затвора

15

43

Додик са епископом британско-ирским Нектаријем: Улога СПЦ у очувању саборности народа немјерљива

15

41

Снежана Ружичић дала изјаву у МУП-у СБК

15

38

Желе да укину удовичке пензије - захтјев изазвао буру

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима