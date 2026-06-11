'Мрзим те', 'Сине, ј... се': Прочитане поруке дјечака убице и његове мајке

Аутор:АТВ
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Суђење родитељима дјечака Косте К, који је у мају 2023. године убио деветеро ученика и домара школе ОШ “Владислав Рибникар” у Србији, ушло је у завршну фазу.
Изрицање пресуде Владимиру и Миљани Кецмановић заказано је за 18. јун, извјештава "Блиц.рс". Главни државни тужилац, Ненад Стефановић, затражио је максималне казне за оптужене - јединствену казну од 14 година и 11 мјесеци затвора за Владимира и три године затвора за Миљану.
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Дјечак није кривично одговоран јер у вријеме злочина није имао 14 година, стога тужилаштво тврди да правну и моралну одговорност сносе родитељи који су му због дуготрајног занемаривања и недостатка надзора омогућили приступ оружју.
На суду су такође биле прочитане поруке из мобилног телефона дјечака и његове мајке. Ријеч је о бурној преписци из 2020. године. Коста је својој мајци написао: "Мрзим те".
Миљана му је одговорила: "У школи сам, немој да ме се стидиш, ја сам ти мајка, требао да се поносиш".
Неколико дана касније послала му је поруку: "Је*и се, сине."
Такође су разговарали о његовом понашању према сестри. Мајка му је послала поруке у којима је навела: "Шта радиш? Зашто се тако понашаш према својој сестри?".
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Ноћ прије напада у школи, открили су тужиоци у судници, дјечак је гледао експлицитне садржаје на интернету, у којима су учествовали људи и животиње, док је његова млађа сестра била у истој соби.
Адвокати наглашавају да родитељи нису имали никакву контролу над оним што њихов син ради нити су показали икакву жељу да га држе под надзором.
Обратиле су се и породице жртава. Једна од њих била је Нина Кобиљски, мајка убијене дјевојчице Еме.
"На сахрани смо сакрили рану од метка на глави траком за косу, а рану на грудима њеном омиљеном хаљином", казала је Кобиљски.
Адвокат породице Мартиновић прочитао је писмо старије сестре убијене Катарине, упућено оптуженима.
"Она је донијела кекс, он је донио метке. Одузели сте ми сестру. Немојте се заваравати, криви сте", наводи се у писму.
Нинела Радичевић, мајка Ане Божовић, рекла је како сматра да њену кћерку није убио дјечак, већ одгој Владимира и Миљане Кецмановић.
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Адвокат једне од породица жртава, Марко Јанковић, напоменуо је да ће, ако Владимир Кецмановић добије максималну казну коју тражи тужилаштво, то заправо значити само годину и два мјесеца затвора за сваку жртву, пише "Блиц.рс".
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