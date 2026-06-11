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Чувеног змијоловца Владицу ујела змија: Мајко моја, јао

Аутор:

АТВ
11.06.2026 14:02

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Змијоловац Владица Станковић хвата змију.
Фото: Удружење поскок

Најпознатији српски хватач змија Владица Станковић поново је имао пуне руке посла, али се овога пута суочио са ситуацијом која је могла да се заврши кобно.

Током најновије интервенције у околини Лесковца, Владицу је, наочиглед камере, ујела змија!

Змија се овог пута завукла на неприступачно мјесто, испод степеница, право међу цигле. Владица ју је, као и обично, са привидном лакоћом извукао голим рукама. Међутим, драма је настала у секунди непажње. Док је припремао џак у који је планирао да безбједно смјести гмизавца, животиња се нагло отргла и муњевито га ујела за руку.

"Мајко моја, јао", каже Владица на снимку, видно изненађен реакцијом брзе животиње.

Тим поводом контактирали смо Владицу Станковића како бисмо сазнали како се осјећа и колико је ситуација била опасна.

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"Ја сам имао више тих уједа неотровних змија, ја то не посматрам као неку велику драму. Није то опасно, могу само да направе проблем са бактеријама или дође до неке инфекције. То је било легло од три змије, у питању су били степски смукови, прва змија ме је ујела, оне се нагријуу, порасте им температура, уплаше се, нормално је да се бране", објашњава нам Владица.

На питање о опреми и раду на терену са опаснијим врстама, Владица истиче да ситуација на терену диктира правила.

"Када су отровнице носим заштиту, али ни то увијек не може, мора да се провуче, извуче, па буде тешко са рукавицама, али постоје другачије технике хватања да не буде опасности", рекао је.

Ова интервенција у Лесковцу била је специфична и по томе што се Владица није суочио са само једним гмизавцем.

"Ту је било легло, три змије су биле. Морали смо тај зид да срушимо, тако је тим људима било лакше, имају дјецу, унуке. Плаше се", каже Станковић о детаљима акције на југу Србије.

С обзиром на то да је сезона увелико почела, Владица нема времена за одмор, а позиви стижу са свих страна.

"Мене зове цела Србија да дођем да решим проблем", искрен је најпознатији српски хватач змија, који наставља своју мисију широм земље, преноси Телеграф.рс.

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Тагови :

Владица Станковић

Змијоловац

Змија

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