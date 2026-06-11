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Цвијановић: Британски Дом лордова заступа политику Педија Ешдауна

Аутор:

АТВ
11.06.2026 13:54

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Српски члан Предсједништва, Жељка Цвијановић
Фото: ATV

Српски члан предсједништва БиХ Жељка Цвијановић рекла је да британски Дом лордова данас заступа политику бившег високог представника у БиХ Педија Ешдауна, који је и у својој аутобиографији изразио жељу за разградњу Дејтонског споразума и стварање "државе БиХ" по вољи његовог пријатеља Алије Изетбеговића.

Она је навела да се сва политика Велике Британије према БиХ наслања на ту тезу и истакал да је лицемјерно да Британци сада причају како неко треба ићи у ЕУ, а отишли су на референдум и изгласали да њихова земља изађе из ЕУ.

"Раздуживали су се с њима, правили споразуме којима су уредили неке односе", рекла је Цвијановићева одговарајући на питања новинара у Бањалуци.

Она је истакла да је посебно лицемјерно да се неко уопште треба бавити ситуацијом у БиХ, а представља неки од домова одређеног парламента негдје на свијету.

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"И то се баве на начин који је прилично обмањујући, тенденциозан и циљано усмјерен против Републике Српске, СНСД-а и Милорада Додика", истакла је Цвијановићева.

Она је поновила да је довољно погледати политику која је написана у Ешдауновој аутобиографији, те да је и данашње понашање Дома лордова дио те политике.

"Тај Британац био је овдје и мијењао законе, санкционисао људе, остављао наше људе без личних докумената, малтретирао нас на сваки могући начин, а на крају би рекао да је то прављење демократије. Прочитајте ту реченицу и видјећете. Каже – `правио је на начин да постане у складу оним циљевима које је промовисао Алија Изетбеговић, његов пријатељ, током рата`. Све што гледате у Дому лордова је та политика", нагласила је Цвијановићева.

Британски Дом лордова данас би требало да расправља о стању у БиХ, а у објављеном извјештају, између осталог, наводе да Русија наставља да пружа политичку подршку властима Српске. Посебну пажњу у документу посветили су предсједнику СНСД-а, тврдећи да његова политика слаби институције БиХ.

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/СРНА/

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Дом лордова

Педи Ешдаун

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