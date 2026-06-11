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Додик: Екстремизам Ирана мора бити заустављен, Српска је то осјетила током рата

Аутор:

АТВ
11.06.2026 12:45

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Додик: Екстремизам Ирана мора бити заустављен, Српска је то осјетила током рата
Фото: ATV

С великом пажњом прочитао сам заједничку изјаву Сједињених Америчких Држава, Канаде, Аустралије и низа европских земаља о пријетњама и дестабилизујућим активностима које се доводе у везу са дјеловањем Ирана и иранских структура широм свијета, написао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

"Сагласан сам с оцјеном да свако дјеловање које подстиче екстремизам, насиље, политичку дестабилизацију и угрожавање безбједности држава и народа мора бити препознато и заустављено", рекао је Додик.

Истиче да је дужан сам да подсјети да оно што данас забрињава многе западне земље, није нова појава за Републику Српску.

"Оно што данас препознају у Европи, Сјеверној Америци и Аустралији, Република Српска је осјетила још током рата, када су страни борци, радикалне идеологије и центри моћи из Ирана и других земаља покушавали да обликују прилике овдје", каже Додик.

Истиче да Република Српска о овоме не говори на основу претпоставки, већ на основу сопственог искуства.

"Касем Сулејмани, некадашњи командант иранске јединице Кудс, лично је потврдио да је током рата боравио у БиХ. Његова мисија није била хуманитарна нити дипломатска. Био је дио ширег напора организовања, обуке и помоћи исламистичким структурама које су ратовале против Срба и Републике Српске, а поједине од тих формација остале су упамћене по тешким злочинима над српским цивилима и војницима", наглашава Додик.

Додик сматра да никада нису до краја расвијетљене све везе између међународних исламистичких мрежа које су дјеловале у БиХ и појединаца повезаних с Ал Каидом.

Додаје да су познати медијски наводи да је Осама бин Ладен током рата добио документе БиХ кроз њену амбасаду у Бечу, а бројни међународни извјештаји и истраге годинама су указивали на присуство и активности радикалних исламистичких структура на простору БиХ.

Милорад Додик у Драгочају

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"Након терористичких напада 11. септембра 2001. године, више истрага и безбједносних анализа указивало је и на одређене везе појединих учесника и помагача напада са мрежама које су претходно дјеловале у БиХ. Република Српска је од свог настанка била на првој линији одбране од вјерског фанатизма и политичког екстремизма који нема ништа заједничко са слободом, демократијом и правом народа да живе у миру. Зато с посебном пажњом пратимо упозорења о активностима иранских структура широм свијета, јер имамо сопствено искуство с посљедицама таквих политика", објаснио је Додик.

Додик додаје да није случајно да управо Сарајево годинама важи за једно од најважнијих упоришта иранског утицаја у овом дијелу Европе.

Како каже, антисемитски испади према јеврејским туристима, забрана Европске конференције рабина и отворене кампање против Државе Израел показали су колико је дубоко тај утицај присутан и колико одступа од европских вриједности којима се многи декларативно заклињу, додаје.

"Република Српска ће кроз своје институције подржати сваку иницијативу која доприноси борби против екстремизма, тероризма и идеологија мржње које угрожавају глобални мир и безбједност. Ми не говоримо на основу теорија или претпоставки, већ на основу искуства народа који се више од три деценије суочава с посљедицама тих политика које производе подјеле, сукобе и нестабилност. Зато вјерујемо да је вријеме да се о улози Ирана и његових мрежа на Балкану говори отворено, одговорно и без политичких калкулација. Оно што је пријетња миру на Блиском истоку, не може бити савезник стабилности у Европи", рекао је Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

Иран

Република Српска

исламски екстремизам

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