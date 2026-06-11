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Додик поручио Британцима: Лордови, прво средите ситуацију у Белфасту, па онда причајте о БиХ

Аутор:

Милена Грубор
11.06.2026 08:37

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик
Фото: АТВ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик поручио је за АТВ да Британија у континуитету показује тенденциозно антисрпско понашање и непријатељски став према Републици Српској, коментаришући најављену расправу у британском Дому лордова о стању у БиХ.

Додик је за АТВ истакао да је расправа у Дому лордова само "стари манир императора" који, умјесто да се баве сопственим проблемима, желе да дијеле лекције другима.

"То је стари манир императора да размишљају и разговарају о другима, а не о себи. У Белфасту видимо да имамо побуну, експлозије и немире, а они нама причају о миру овдје, гдје мира и те како има. Ако хоћете да се бавите неким другим, онда прво ви морате бити перфектни", поручио је Додик.

Лидер СНСД-а је нагласио да у БиХ нема отворених проблема нити ексцеса, те да је једини захтјев Републике Српске повратак на изворни Дејтонски споразум.

"Ми хоћемо уставну БиХ. Нека нам врате уставну БиХ коју нам је отео њихов држављанин Педи Ешдаун, а не да се праве блесави у Дому лордова и нама причају како смо ми неки лоши момци. Нека се баве својим интервенционализмом у Великој Британији, умјесто да оду у Белфаст и тамо покушају да смире ситуацију коју имају на свом простору", јасан је Додик.

Британски Дом лордова данас би требало да расправља о стању у БиХ, а у објављеном извјештају, између осталог, наводе да Русија наставља пружати политичку подршку властима Српске. Посебну пажњу у документу посветили су управо предсједнику СНСД-а, тврдећи да његова политика "слаби државне институције".

Додик одбацује ове наводе, оцјењујући их као доказ континуираног непријатељског става Британије према српском народу.

"Мислим да треба бити јасно да тамо у Дому лордова постоји нека Хелићева која потенцира најгору могућу причу о нама. То никада није имало ефекта, а није ни први пут да се о томе расправља. Шта ће они?", закључио је Додик.

У извјештају Дома лордова, три деценије након рата, наводе се и "растуће сецесионистичке тенденције", те нејасна будућа улога међународне заједнице у БиХ, што званичници Српске виде као наставак политичког притиска на институције Републике Српске.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Милорад Додик

Дом лордова

Белфаст

Република Српска

Дејтонски споразум

Велика Британија

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