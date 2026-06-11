Огласио се УКЦ РС о стању дјечака који су повријеђени у пуцњави

Аутор:АТВ
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Два дјечака која су јуче повријеђена у инциденту који се догодио у Пријаковцима код Бањалуке су стабилно, потврђено је за АТВ из Универзитетско-клиничког центра Републике Српске.
"Према информацијама из Клинике за дјечију хирургију, оба пацијента за које сте послали су за сада стабилно. Пацијенти су адекватно збринути и ван животне опасности", саопштено је из УКЦ-а.
Подсјећамо, инцидент се десио у шуми када су двојица дјечака пронашла пушку, такозвани кратеж, који је током игре опалио.
Хроника
Огласила се бањалучка полиција: Повријеђена два дјечака
Фрагменти сачме погодили су једног од дјечака у предјелу плећке, а задобио је лакше повреде које нису опасне по живот.
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